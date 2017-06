Welk materiaal kiezen voor jouw ramen?

Wanneer je een oude woning koopt, is het altijd interessant om de ramen aan een nader onderzoek te onderwerpen, want soms zijn ze als open deuren die warmte amper buiten of binnen houden. Als ramen zich in slechte staat bevinden of niet aangepast zijn aan de vereisten van het moderne wooncomfort, kan je ze dus beter vervangen. Een fikse uitgave, maar ze betaalt zichzelf wel geleidelijk terug. Een overzicht van verschillende materialen waarvoor je kan kiezen als je je ramen wil vernieuwen.

Houten ramen

Houten ramen zijn meestal vervaardigd uit harde, tropische houtsoorten (meranti, afzelia, merbau, maobi, sapelli). Ze hebben een goede mechanische weerstand en de thermische isolatie is uitstekend - op voorwaarde dat het raam op een vakkundige wijze is geplaatst. Hout zorgt ook voor een betere akoestische isolatie, remt condensvorming, is ongevoelig voor ultraviolette stralen, en valt gemakkelijk te herstellen en te herschilderen, indien gewenst in een andere kleur.

Om goed water- en luchtdicht te zijn, moeten houten ramen op drie plaatsen voorzien zijn van dichtingen: tussen de beglazing en het bewegende gedeelte, tussen het bewegende en het vaste gedeelte en tussen het vaste gedeelte en het metselwerk. Maak luchtcirculatie mogelijk via een aangepast sluitsysteem of ingebouwde, regelbare verluchtingen en ventilatieroosters. Hout vergt natuurlijk een periodiek onderhoud, maar dankzij kwalitatieve producten hoeft dat pas om de vier, zes tot zelfs acht jaar. Met een aantal architecturale ingrepen (bv. een dakoversteek, overhangende dakgoten) kan je het buitenschrijnwerk bovendien extra beschermen.

Kunststof ramen

Kunststofprofielen zijn ongevoelig voor weer en wind en atmosferische vervuiling, zorgen voor een vrij goede thermische en akoestische isolatie, zijn licht en sterk, gaan heel lang mee en zijn onderhoudsvriendelijk. PVC is niet onderhevig aan corrosie, rotting, chemische elementen en luchtvervuiling. De profielen zijn lichtecht en in de massa gekleurd, maar moeten wel bij elke poetsbeurt van het glas mee worden schoongemaakt. Condensatie levert geen enkel probleem op, en als PVC met de juiste beglazing wordt gecombineerd, wordt het geluid prima gedempt.

Omwille van de vormvastheid zijn de PVC-profielen verdeeld in afzonderlijke holle kamers, die eventueel worden versterkt met staal voor grote afmetingen en overspanningen of voor ramen die blootstaan aan veel belasting. Polyurethaanramen (PUR) hebben vergelijkbare eigenschappen. Bovendien is PUR heel goed opgewassen tegen de inwerking van zeewater en is de isolatiewaarde uitstekend. De profielen worden in de massa gekleurd en hebben een glad oppervlak.

Aluminium ramen

Aluminium is licht, stijf en uitermate goed bestand tegen chemische stoffen en klimaatsinvloeden. De profielen zijn verkrijgbaar in een waaier van kleuren, vormen en afwerkingen, van glanzend tot halfglanzend en mat. De aluminiumprofielen zijn "dun" of "breed" naargelang de vormtechnische eisen of eisen met betrekking tot belasting, beglazing, overspanning. Omdat aluminium een grotere stijfheid bezit dan kunststof en hout, is het ideaal voor ramen met grote afmetingen.

Noodzakelijk is dat alu profielen een thermische onderbreking hebben. Dat wil zeggen dat het profiel aan de buitenkant compleet gescheiden moet zijn van dat aan de binnenzijde door een isolatiemateriaal, dat de warmteverliezen van binnen naar buiten beperkt. Een thermische onderbreking is ook aan te raden als je aluminium (of staal) gebruikt voor het raamkozijn.

Bij geanodiseerd aluminium wordt een harde, doorschijnende of gekleurde aluinlaag op de metaallaag aangebracht, die vervolgens water- en luchtdicht wordt gemaakt. Het profiel behoudt daardoor zijn oorspronkelijke uitzicht en is bestand tegen alle weersomstandigheden. Moffelen biedt dezelfde bescherming plus het voordeel dat er meer kleuren beschikbaar zijn.

Je moet de profielen wel geregeld schoonmaken met lauw water en een zachte zeep of met een aangepast product. Aluminiumprofielen vergen weinig onderhoud. Af en toe reinigen met lauw water en eventueel een zachte zeep volstaat. Agressieve schoonmaakmiddelen en massages met staalwol en harde schuursponsjes zijn taboe. Soms worden de voordelen van hout en aluminium aan elkaar gekoppeld door te werken met een gemengde constructie, bijvoorbeeld aluminium buiten en hout binnen.

Stalen ramen

Een van de nadelen van aluminium heeft geleid tot een verhoogde interesse voor staal. Bij grote overspanningen vallen de aluminiumprofielen nogal breed uit, waardoor ze niet altijd even esthetisch zijn. Profielen in staal daarentegen kunnen smal worden gehouden, meteen de reden waarom architecten - niettegenstaande de hoge prijs - soms kiezen voor dit materiaal. Bij de verwerking ondergaat staal een aantal behandelingen waardoor het goed bestand is tegen corrosie. Staal is ook beschikbaar in een oneindig aantal kleuren en vergt relatief weinig onderhoud.