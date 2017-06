Tommelein roept op om spouwmuren te isoleren

We laten kansen, geld en premies liggen, zegt Tommelein. De minister roept op om niet langer te wachten met het isoleren van de spouwmuren, die bestaan uit een binnen- en een buitenmuur met daartussen ongeveer 6 centimeter ruimte. Die kan gevuld worden met isolatiemateriaal om de kou van buiten tegen te houden.

In Vlaanderen lieten de afgelopen 5 jaar meer dan 80.000 gezinnen hun spouwmuren isoleren. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren er echter wat minder aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Tommelein wijst erop dat de investering zichzelf op 5 à 6 jaar terugbetaalt. De werken duren maar 1 of 2 dagen. "Wie bijvoorbeeld een halfopen bebouwing heeft met 100 vierkante meter gevel, zou per jaar 250 euro kunnen besparen. De werken zelf zouden ongeveer op 2.000 euro komen, maar je kan wel een premie aanvragen, van - in dit geval - 600 euro." Volgend jaar zakt die premie van 6 euro per vierkante meter naar 5 euro.