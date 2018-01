Strenge isolatienorm maakt nieuwbouwwoning nog duurder

'Het S-peil is een 'eerlijkere' parameter, die een aantal problemen met het K-peil aanpakt', klinkt het. 'Hoe groter het gebouw, hoe beter het K-peil. Compact bouwen resulteerde dus in een slechter K-peil', aldus Luc Dedeyne, energieconsulent bij de Bouwunie, in een reactie aan Belga. 'Het K-peil hield bovendien alleen rekening met de isolatie, het S-peil ook met de oriëntatie van het gebouw en met de luchtdichtheid. In een appartementsgebouw zullen alle appartementen bovendien hun eigen S-peil hebben, wat ook een goede zaak is.'

Dedeyne is veel minder te spreken over de strengheid van de norm. 'Een S-peil van 31 zal voor een appartement of voor een rijwoning geen probleem zijn, maar voor een halfopen of open bebouwing wel. We spreken van een meerkost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Bovendien is de terugverdientijd van de investering zeer lang.'

De energieconsulent had liever gezien dat er meer investeringen in nieuwe technieken kwamen. 'Bepaalde materialen zullen in de toekomst uitgesloten worden' door de strengere isolatienorm, aldus Dedeyne. 'We zijn al tien jaar bezig met strengere eisen. Er zijn zodanig veel parameters die niet op elkaar zijn afgesteld", betreurt de energieconsulent. "Het S-peil zal een woning significant duurder maken en het aantal bouwaanvragen ligt nu al 31 procent lager dan vorig jaar', besluit hij.