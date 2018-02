Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 5

Dubbele prefabgarage

Een kant-en-klare garage waarin je twee wagens naast elkaar kwijt kan? Het is een kolfje naar de hand van Betonal, specialist in betonproducten. Hun prefabgarages hebben een dubbele poort en zijn gemaakt van hoogkwalitatief gewapend beton. Bovendien beschikken ze over een binnenruimte zonder storende, uitstekende obstakels in zijmuren of plafond. Handig wanneer je in of uit je wagen wil stappen, maar ook wanneer je rekken of fietsen in je garage wil stallen. De garages zijn verkrijgbaar in vijf breedtes (500/550/600/650/700 cm), twee hoogtes (262 of 298 cm) en onbeperkte dieptes. Een sectionaalpoort van Hörmann en gebruiksvriendelijke poort-automatisatie van Sommer maken de constructie compleet.

www.betonal.be Richtprijs: vanaf 17.000 euro, incl. levering en plaatsing, excl. btw Paleis 5 stand 204

Sterke lei

Eternit, specialist in de bekleding van gevels en hellende daken, stelt je op zijn thematisch ingerichte stand voor aan nieuweling Tecta. Noem Tecta gerust een lei buiten categorie, want ze is voorzien van een unieke, gepatenteerde coating.

Die coating verzegelt het oppervlak van de lei en beschermt zo tegen schade en verkleuring. Tecta-leien zouden zo weerstaan aan extreme weersomstandigheden en ook bestand zijn tegen vuil, stof, krassen, uitbloeiingseffecten en graffiti. Ongeacht de omstandigheden weet de lei dus haar strakke vorm, egale kleur en matte look te vrijwaren.

www.eternit.be Richtprijs: 24 à 32 euro/m2, excl. btw en plaatsing Paleis 5 stand 107

Dak recycleren

Het regenwater recupereren dat van je plat dak stroomt? Het kan dankzij de Aquatop-dakbanen van Derbigum. Die vangen niet alleen het regenwater op, maar voorkomen dankzij hun speciale afwerkingslaag van acryl ook dat het verontreindigd zou raken via de roofing. Derbigum Aquatop-dakbanen bestaan uit copolymeerbitumen en hebben een levensduur van zeker veertig jaar. De coating van de Aquatop-dakbanen is pH-neutraal - het regenwater blijft dus zuiver - en bestaat in donker- en lichtgrijs en in Reflective White.

Nieuw is dat Derbigum voortaan oude Aquatop-dakbanen terugneemt om ze te recycleren. Klanten kunnen bij de plaatsing van hun dak afspreken dat Derbigum de dakbanen op het einde van hun levensduur komt terughalen. Een aanbod dat zowel voor professionelen als particulieren geldig is.

www.derbigum.be Richtprijs: Aquatop-dakbaan vanaf 19 euro/m2, excl. btw en plaatsing Paleis 5 stand 104

Stenen illusie

Productdesignbureau Depot Roel Vandebeek en Nelissen Steenfabrieken sloegen de handen in elkaar. Dat resulteerde in Dubio, een baksteen die er dankzij zijn schaduwlijnen uitziet als twee dunne gestapelde exemplaren. Ideaal voor liefhebbers van een origineel lijnenspel want de steen laat zich zowel verticaal als horizontaal plaatsen, in verschillende kleuren, en in wildverband.

De Dubiobaksteen is bovendien 3 cm minder diep dan een standaard baksteen. Dat betekent ruimtewinst: hetzij voor extra muurisolatie, hetzij voor een grotere woon-oppervlakte. De hoogte is wel standaard zodat het rendement op de werf hetzelfde blijft. Het gaat dus even snel vooruit, terwijl het lijkt alsof er dubbel zoveel stenen gebruikt zijn. De steen kreeg alvast een nominatie voor de Henry van de Velde Efficiency Award 2017. Bij het ter perse gaan was nog niet bekend of hij die ook gewonnen heeft.

www.nelissen.be Richtprijs: 38,02 euro/m2, excl. btw en transport Paleis 5 stand 511

Nog straffer isoleren

Recticel Insulation lanceert een nieuwe generatie hardschuimplaten van polyurethaan voor vloer en muur: Eurowall Xentro en Eurofloor Xentro. Dankzij de innovatieve "Xentro"-technologie van de firma scoren deze nieuwe isolatieplaten een stuk beter dan hun voorgangers, met een lambda-waarde van 0,019 W/mK. Daar waar de standaardwaarde voor PU-isolatieplaten 0,022 W/mK bedraagt (voor toepassing in de spouw of op de vloer). Een verbetering met 13 procent voor dezelfde dikte.

Het is dus mogelijk om vloeren en muren beter te isoleren zonder dat je dikkere isolatieplaten moet gebruiken. Een dikte van 9 cm zou volstaan om te voldoen aan de huidige EPB-eisen voor nieuwbouw.

www.recticel.be Paleis 5 stand 304

Slimme gevelverf

Ziet je gevelpleister er niet meer zo fris uit als in het begin? Dan is het tijd voor een opknapbeurt. Met de intelligente gevelverven van Sto bijvoorbeeld. StoColor Lotusan (foto) en StoColor Dryonic bestaan in tal van kleuren maar onderscheiden zich vooral door hun slimme eigenschappen: StoColor Lotusan is zelfreinigend, StoColor Dryonic beschermt tegen groenaanslag.

StoColor Lotusan is gebaseerd op het zelfreinigingseffect van de lotusplant, waarbij het regenwater in druppels wegparelt en het vuil dat zich op het oppervlak heeft vastgezet, meeneemt. Ook StoColor Dryonic haalde inspiratie uit de natuur, met name bij de woestijnkever en zijn schild met hydrofiel-hydrofobe microstructuur. StoColor Dryonic voert het water op de gevel snel af waardoor hij snel droogt en groenaanslag veel minder kans krijgt.

www.sto.be www.mijngevelisoleren.be Paleis 5 stand 304 Richtprijs: StoColor Lotusan en StoColor Dryonic, vanaf 40 à 45 euro/m2, incl. plaatsing, excl. btw

Kleiklinkers in tegelformaat

Wie op zoek is naar een blikvanger voor buiten, kan eens gaan kijken naar de nieuwe Kwadrata-collectie van Wiener-berger. De kleiklinkers hebben een tegelformaat van 15 x 15 cm, met als voordeel dat het aantal voegen sterk wordt beperkt, wat het onderhoud vergemakkelijkt, en waardoor de plaatsing een stuk sneller gaat. En dat heeft dan weer een positief effect op de plaatsingskost.

De Kwadrata-klinkers zijn verkrijgbaar in verschillende nuances van reeds bestaande kleurenfamilies: Astra (donker-rood-bruin), Caron (zwart), Lotis (grijs-beige genuanceerd) en Orion (rood-bruin genuanceerd). Bovendien heb je de keuze tussen een retro getrommeld of strak ongetrommeld oppervlak.

www.wienerberger.be Richtprijs: vanaf 31,15/m2, excl. btw en transport Paleis 5 stand 309

Tekst: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens