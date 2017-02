Sneak preview: 15 opvallende nieuwigheden in Paleis 5

Uitbreiden in de hoogte

Is je perceel niet groot genoeg om je woning achteraan of aan de zijkant uit te breiden? Dan kun je nog altijd naar boven kijken, bedacht het Belgische beSteel. In veel gevallen is de bestaande fundering en gebouwstructuur immers sterk genoeg om een extra verdieping in een licht materiaal te dragen. Een stalen frame gemaakt uit C-profielen van 1 tot 2 mm dik vormt de dragende structuur van de nieuwe verdieping (zowel van de wanden als van de vloerplaat en het dak). De structuur wordt vervolgens opgevuld met isolatie en aan beide zijden bekleed met een plaatmateriaal. Bijzonder is dat de profielen en het frame in het atelier op maat worden gemaakt en daarna eenvoudig op de werf gemonteerd. Deze bouwmethode is dus snel, zeker aangezien de ramen al voor de montage kunnen worden besteld.

De nieuwe verdieping kan rechtstreeks op een bestaand plat dak worden gebouwd zonder dat de wind- en waterdichtheid van het gebouw worden aangetast. Bovendien scoort dit systeem ook goed op thermisch en akoestisch vlak.

Richtprijs: 24.000 euro (staalframe eengezinswoning van gemiddelde grootte)

Baksteen met een roestkleurtje

Als je bakstenen wat te authentiek vindt, om niet te zeggen rustiek, dan zal de nieuwkomer van steenbakkerij Floren je misschien wel bekoren. Ferrum is een lange gevelsteen (27,5 cm) met een moderne uitstraling en een natuurlijke kleur - die van roest. Het product leent zich voor hedendaagse projecten, of je nu kiest om ze te verlijmen of ze traditioneel te metselen. De kleurschakering varieert volgens de lichtinval, die het natuurlijke karakter van de roestkleur benadrukt - precies zoals de fabrikant het wou.

Richtprijs: 34 euro/m²

Een website over gevelisolatie

Weet je niet goed hoe je de gevelisolatie van je woning moet aanpakken? Sto, specialist ter zake, lanceerde zopas de website www.mijngevelisoleren.be. Met deze tool vinden bouwers en verbouwers niet alleen een geschikt systeem voor de isolatie en afwerking van hun gevel, maar ook informatie over premies. Sto begeleidt je van a tot z. Het aanbod aan afwerkingsmogelijkheden werd overigens uitgebreid, met een nog bredere keuze als resultaat: sierpleister, baksteenstrips of de nieuwe Sto-Ecoshapes - dunnere strippen waarmee je een look naar keuze kunt uitwerken. Er komen ook nieuwe kleuren, vormen, effecten en texturen aan.

Volledige constructie in één materiaal

Ytong-cellenbetonblokken deden vele jaren terug al hun intrede op de markt. Vandaag zijn hun kwaliteiten welbekend: ze zijn licht, goed isolerend en snel te verwerken. Hun fabrikant Xella heeft doorheen de jaren het gamma flink uitgebreid. Het gevolg is een volledig bouwsysteem met naast bouwblokken ook lateien, U-liggers en dak- en vloerelementen. De structuur van een gebouw kan dus voortaan volledig in eenzelfde materiaal worden opgebouwd. Dat zorgt voor meer homogeniteit, minder bewegingen van de constructie en minder koudebruggen. De grote formaten van de blokken leveren bovendien tijdswinst en kostenbesparingen op. De draagmuren kunnen ten slotte verstevigd worden met Ytong Murfor Compact (zie foto), een stalen wapening op rol.

Richtprijs: op aanvraag

Esoleren

Isoleren kennen we allemaal. Maar nu is er ook "esoleren". Dat is de gevel isoleren aan de buitenkant en die vervolgens een nieuwe look geven in baksteen. Vandersanden Group ontwikkelde hiervoor het totaalpakket E-Board. Door aan de buitenkant te isoleren, ontstaat een ononderbroken isolatieschil. Concreet worden platen in EPS, een isolerend en recycleerbaar materiaal, op de gevel vastgezet en worden er daarna steenstrips op verlijmd als afwerking. Het resultaat ziet eruit als traditioneel metselwerk, maar de gevel is wel lichter en dunner doordat de steenstrips amper 2 cm dik zijn. Tijdens Batibouw geeft Vandersanden tot 250 euro korting op elke bestelling van het E-Board isolatiesysteem.

Richtprijs: 200 tot 270 euro/m², plaatsing inbegrepen

Goede muren maken goede buren

Hoor je de buren vaker discussiëren dan je lief is? Dan biedt Recticel Insulation met Simfofit de oplossing. Deze akoestische isolatie bestaat uit polyurethaanvlokken afkomstig uit overschotten tijdens productie, waardoor ze dus beantwoordt aan de principes van hergebruik en duurzaamheid van de fabrikant. De isolatie is geschikt voor renovatie en nieuwbouw en zou het geluid tot 60% kunnen dempen. Dat komt overeen met een verlaging van 12 dB. Ook op thermisch vlak scoort Simfofit goed.

De panelen zijn 40 mm dik, flexibel, licht en gemakkelijk te versnijden. Je brengt ze eenvoudigweg met een speciale lijm aan, op voorwaarde dat de muren egaal en stofvrij zijn. Met dezelfde lijm bevestig je de gipsplaten op de isolatie.

Richtprijs: op aanvraag

Zelfhelend luchtdicht membraan

Met Derbiskin brengt Derbigum een veelzijdig membraan op de markt om woningen luchtdicht te maken. De opvallendste eigenschap van Derbiskin is dat het membraan zelfhelend is, wat betekent dat het kleine perforaties, bijvoorbeeld van nietjes of nagels, zelf opnieuw zou kunnen dichten. Dat zou de plaatser alleszins heel wat herstelwerk besparen.

Het zelfklevende membraan kan in het hele gebouw worden gebruikt, op alle types ondergrond. Het kan op maat gesneden worden en laat zich makkelijk bevestigen, zelfs in moeilijke hoeken en kantjes. Volgens de fabrikant heb je zo geen extra accessoires, tapes of aansluitstukken nodig. Ook op andere vlakken is Derbiskin duurzaam. Het product werd volledig vervaardigd op plantaardige basis. Bovendien is het recycleerbaar en kreeg het een Cradle-to-Cradle-certificaat.

Richtprijs: tussen 15 en 30 euro/m2, afhankelijk van de constructie

De redactie over Derbiskin van Derbigum Dat een gebouw vandaag luchtdicht moet zijn, is ondertussen een evidentie. De uitvoering was echter tot nog toe het voornaamste obstakel: naast de verschillende, vooral synthetische en scheurgevoelige, membranen zijn er immers ook nog tal van zelfklevende tapes. Het luchtdichte Derbiskin-membraan lijkt al deze problemen te counteren: het is multifunctioneel, eenvoudig te plaatsen, plantaardig, volledig recycleerbaar en cradle-to-cradle gecertificeerd. Innoverend is deze oplossing zeker, maar er gingen wel vele tests aan vooraf. Met dergelijke proeven door fabrikanten zijn we echter altijd wat voorzichtig: ze worden uitgevoerd in perfecte omstandigheden, door aannemers die perfect worden opgeleid. Echt representatief zijn ze dus niet. Het is dus wachten op de bevindingen van de vakmannen na de toepassing ervan in een reële werfcontext. Als de praktijk even mooi blijkt als de theorie zal dit materiaal ongetwijfeld opgepikt worden door architecten en ligt een mooi commercieel succes in het verschiet. (Gérard Kaiser)

Kimblok in baksteen

Dankzij het nieuwe kimblok TS12 in baksteen van het Duitse Juwö is het mogelijk kimlagen en wanden in hetzelfde materiaal, namelijk baksteen, op te trekken. De nieuwe blokken bezitten immers de nodige thermische isolatie en draagkracht.

De ThermoPlan TS12 haalt zijn scherpe isolatiewaarden door zijn luchtkamerverdeling in het blok, die speciaal werd ontwikkeld om ook geluid goed te isoleren. Het blok werd immers zodanig versterkt dat de luchttrillingen in het lijmblok worden gereduceerd. Maar de extra luchtkamers verhogen dus ook de thermische isolatiewaarde. Volgens de fabrikant haalt de TS12 een lambda-waarde van 0,13 W/mK bij een muurdikte van 14 centimeter, waardoor je een dunnere isolatielaag kunt aanbrengen in de spouw. Bovendien bevat de TS12 een zeer laag vochtgehalte. Dat maakt dat het materiaal nauwelijks nog moet uitdrogen na de bouw en daardoor al van in het begin optimaal isoleert.

Richtprijs: op aanvraag

Isoleren en afwerken in één

Met Façabrick geeft Wienerberger je gevel ineens een stevig isolatiejasje én een nieuwe afwerking. Façabrick leent zich dan ook in de eerste plaats voor renovaties. Het systeem bestaat uit een isolatieplaat die reeds is voorzien van een mortellaag met ingewerkt wapeningsnet - wat de plaatsing vergemakkelijkt en versnelt - en vervolgens wordt afgewerkt met steenstrips. Het isolatiepaneel uit geëxpandeerd polystyreenschuim wordt eerst verlijmd en daarna nog eens mechanisch bevestigd. Nadat de naden gedicht zijn, kunnen de steenstrips meteen worden aangebracht. Het systeem biedt een uitstekende waterdichtheid. Voor de afwerking zijn bijna alle gevelstenen van de fabrikant verkrijgbaar als steenstrips. Je kunt ze bovendien laten aanbrengen in levendige patronen of kiezen voor een gelijmde look voor een strakkere gevel.

Richtprijs: op aanvraag

Makkelijk geïsoleerde muren

Sinds 1 januari krijg je in Vlaanderen een premie voor het isoleren van je muren aan de binnenzijde (in de andere gewesten was dat al het geval), op voorwaarde dat de thermische weerstand (R-waarde) van de isolatielaag minstens 2 m²K/W bedraagt. Isover brengt zijn Comfortpanel 32 daarom nu op de markt met een nieuwe dikte van 7 cm, wat voldoende zou moeten zijn om met één laag de opgestelde voorwaarde te behalen en aanspraak te maken op de premie. De glaswolplaat is (net als de andere diktes van 12 en 14 cm) aan één zijkant voorzien van een zaagsnede, zodat ze makkelijk achter en tussen de Metal Stud-profielen kunnen worden geschoven. Op die manier sluit de isolatie achteraan aan en kunnen koudebruggen worden vermeden. Aan de andere zijde kan het dampscherm eenvoudig worden geplaatst met een aantal accessoires die de fabrikant ook ter beschikking stelt.

Richtprijs: 8,21 euro/m² (dikte 7 cm). Deze prijs kan verschillen naargelang de verdeler

Nieuwe verpakking bespaart lijmafval

De Poly Max-montagelijm van Griffon is voortaan verkrijgbaar in een worstverpakking van 600 ml, of 900 g. De nieuwe verpakking bevat ruim dubbel zoveel lijm als de oude formaten. Dat maakt dat je maar half zo vaak van verpakking hoeft te wisselen, wat een aanzienlijke . afvalbesparing betekent. De worstverpakking leent zich ook uitstekend voor het verlijmen van grote oppervlakken. Voor een exacte dosering of voor precisiewerk voegt Griffon ook een Poly Max-worstpistool en een Poly Max High Tack V-nozzle met speciale V-opening aan het assortiment toe.

De Poly Max High Tack Express is een snelle en sterke montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting. Na vier uur is de lijm volledig uitgehard. Je kunt hem gebruiken voor klussen binnen en buiten, en is geschikt voor vrijwel alle materialen en ondergronden.

Richtprijs: 16,32 euro

Vind een betrouwbare dakdekker

Eternit lanceert het platform 'Vind een dakdekker' (dakdekker.eternit.be) waar bouwers en verbouwers via het netwerk van het bedrijf een goede dakdekker kunnen vinden. Alle professionelen op het platform voldoen aan de productkennis en kwaliteitsvereisten van de firma. Andere blikvangers dit jaar op de stand van Eternit, die voor de gelegenheid in themahoeken zal worden opgebouwd, zijn de Solesia-zonnepanelen. Die fotovoltaïsche panelen worden gelijk met de dakpannen ingewerkt en zijn nauwelijks te onderscheiden. Een esthetische manier om zelf groene stroom op te wekken. Op de stand vind je ook de Sneldek-betondakpan terug, een dubbel gewelfde dakpan in groot formaat. Bijkomend voordeel van betondakpannen is dat ze een zeer lage ecologische voetafdruk hebben en volledig gerecycleerd kunnen worden.

Richtprijs: op aanvraag

Waterdichte onderdakfolie op maat

De onderdakfolie SOLITEX Weldano maakt ook daken met een lage dakhelling waterdicht. De dampopen folie kan worden gebruikt voor daken met een helling vanaf amper 5 graden. De aparte banen zijn eenvoudig en homogeen te lassen. Ze bieden een waterdicht onderdak, dat volgens de fabrikant tot vier maanden zonder problemen blootgesteld kan worden aan de weersinvloeden in afwachting van de dakbedekking. Vanaf Batibouw is het ook mogelijk de onderdakfolie op maat te bestellen. Die wordt dan bij de fabrikant op maat gemaakt, gelast en op de werf geleverd met een plaatsingsplan. Die manier van werken heeft enkele voordelen: de plaatsing op de werf kan snel gebeuren, het laswerk is overal van optimale kwaliteit en overschotten worden vermeden.

Richtprijs: 7,24 euro/m² voor de onderdakbanen

Horizontaal lijnenspel

MBI breidt zijn assortiment aan gevelsteenstrips in langformaat uit. Ze hebben een afmeting van 595 x 20 x 40 mm (lxbxh), waarmee er op de gevel een horizontaal lijnenspel ontstaat. Dankzij hun geringe dikte (20 mm) lenen ze zich uitstekend voor een gevelrenovatie zonder dat je te veel extra ruimte inneemt. Ze kunnen rechtstreeks op de bestaande gevel of op isolatieplaten worden aangebracht. Ook bestaande ramen kunnen er makkelijk mee worden afgewerkt. Voorts bieden de strips exact het uitzicht van een gewone baksteen. En dat tegen een betaalbare prijs.

Voor wie tegelijk de buitengevel bijkomend wil isoleren, werkt MBI samen met Easylationwall. De isolatieplaten zijn zo ontworpen dat bij het aanbrengen van de steenstrips er een smalle spouw van 2 mm ontstaat. Die voert eventuele condens af via de voeg. De platen vormen een isolerende en waterdichte schil. Het systeem komt met een all-ingarantie van tien jaar.

Richtprijs: op aanvraag

Nooit meer verstopte dakgoten

Tip Top Cleaning heeft een oplossing bedacht om te voorkomen dat bladeren, mos en ander vuil zich ophopen in de dakgoten, waardoor het regenwater nog moeilijk weg kan. Het bedrijf ontwierp daarvoor hanggootborstels. Het gaat om discrete zwarte borstels met stugge haren die over de hele lengte in de dakgoot worden geplaatst. Terwijl het regenwater vlot doorheen de borstels kan stromen, houden ze wel alle afval tegen zoals afgevallen bladeren, twijgjes, mos en zaden. Met de hanggootborstels hoef je niet elke paar maanden de dakgoten schoon te maken. De borstels zijn eenvoudig zelf te plaatsen, maar ook de firma kan dat voor je komen doen en maakt ook eerst indien nodig de goten schoon.

Richtprijs: 4,5 euro/m, excl. plaatsing; 7,5 euro/m, incl. plaatsing en reiniging goten

