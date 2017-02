Inschrijvingen voor Brick Award begonnen

Van klassieke stenen uit klei tot gevelstenen in keramiek: alles is mogelijk op de Brick Awards. De jury zal letten op hoe het materiaal gebruikt is, maar ook op zaken als energie-efficiëntie van het gebouw, lichtinval en de algemene kwaliteit van het ontwerp.

De wereldwijde competitie, die elke twee jaar plaatsvindt, wordt georganiseerd door baksteenspecialist Wienerberger, maar is wel een onafhankelijke award: elke deelname is geldig, ook wanneer er geen Wienerberger-producten gebruikt zijn. Een jury van architectuurjournalisten en critici zullen uit alle inzendingen 50 projecten selecteren die in verschillende categorieën genomineerd zullen worden. De uiteindelijke keuze voor de winnende projecten gebeurt door een internationale jury van architecten.

Inschrijven kan hier.