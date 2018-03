Greenpeace: import van hout uit Amazone boordevol fraude

Veel van dat hout is afkomstig uit de staat Pará in het Braziliaanse Amazonewoud. De staat is een van de laatste producenten en exporteurs van tropisch hout in Brazilië, maar experten schatten dat twee derde van de houtkap er illegaal gebeurt. Uit het onderzoek door Greenpeace blijkt hoe er geknoeid wordt met de inventaris van bosgebieden.

Spookbomen

Zo'n inventaris is onder de Braziliaanse wet verplicht in een beheersplan voor wouden waar gekapt wordt. Maar de documenten overschatten vaak moedwillig het volume aan waardevolle bomen, bestempelen commercieel ongewenste soorten als waardevolle soorten of lijsten gewoon exemplaren op die er niet zijn.

Eens zo'n plan is goedgekeurd, wijst de overheid legale 'credits' aan voor spookbomen die dus niet bestaan. Daarmee kunnen vervolgens in de zagerijen illegaal gekapte bomen verwerkt worden, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit inheemse gebieden of beschermde bossen. Eens die illegale bomen zijn 'witgewassen', zijn ze onmogelijk nog te onderscheiden van legaal gekapt hout.

"De houtkap in het Braziliaanse Amazonewoud is losgeslagen", zegt Sébastien Risso van Greenpeace. "Het is vrijwel onmogelijk te garanderen dat hout uit de regio uit legale operaties afkomstig is. Nationale overheden in de EU zouden de bewijzen moeten herbekijken en de verkoopt verbieden van hout dat niet aan de Europese regels voldoet."

Ipé

De houtbedrijven hebben het vooral op ipé gemunt, een erg waardevolle houtsoort waardoor het winstgevend wordt om diep in het bos door te dringen. Dat leidt niet alleen tot grote schade aan het woud, maar ook toenemend geweld tegen lokale gemeenschappen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat elf Europese landen tussen maart 2016 en september vorig jaar 9.775 kubieke meter ipé hebben ingevoerd. Frankrijk is de grootste invoerder met 3000 kubieke meter, gevolgd door Portugal (1862 kubieke meter), België (1.754 kubieke meter) en Nederland (1.549 kubieke meter).