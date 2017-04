Gevelrenovatie: bestaande gevel behouden of niet?

Bestaande gevel afbreken ...

Is het bestaande gevelmetselwerk aan vervanging toe? Mag de rooilijn niet overschreden worden? Of is de spouw niet breed genoeg om na te isoleren? Dan is het afbreken van de gevel een optie. Zo ontstaat al snel een vrije ruimte van 12 cm, die je kan opvullen met isolatie en een nieuwe gevelbekleding. Het binnenspouwblad moet wel voldoende stabiel zijn om de extra belasting van de isolatie en de gevelafwerking op te vangen.

... of nieuwe gevel tegen bestaande gevel aanbrengen

Ben je niet gebonden aan een rooilijn? Dan kan je het nieuwe gevelsysteem perfect tegen de bestaande gevel aanbrengen. Zo vermijd je de afbraakkosten. Wel is het vaak aangewezen om het oorspronkelijke buitenspouwblad met renovatiespouwankers bijkomend te verankeren aan het dragende binnenmetselwerk.

(Tom Mondelaers)