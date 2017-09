'De Vlaming moet zijn baksteen niet bouwen maar printen'

Binnenkijken. We doen het allemaal oh zo graag. Het is de voyeurist in ons allen die nu en dan naar boven komt. In feite is er niets mis mee. Maar als we dan toch zo nieuwsgierig zijn, laten we er dan ook een paar lessen uit trekken. Het jaarlijkse openhuizenweekend - genaamd 'Mijn Huis, Mijn Architect' - is traditioneel hét moment waarop architecten in hun ziel laten kijken. Ze geven een inkijk in de architecturale parels die ze gebouwd hebben en vertellen het verhaal achter de baksteen.

Het is een initiatief dat alle lof verdient, en elk jaar ook op heel wat aandacht kan rekenen. Alleen: in België staan er niet zoveel architecturale parels. Verre van zelfs. Bekijk het straatbeeld en dan zie je dat nog al te vaak dezelfde type huizen opduiken. Typische 'Vlaamse' huizen in baksteen, beton, en tegenwoordig ook al wat vaker in hout. Hoe duurzaam en zelfs origineel die woningen ook mogen zijn, ze getuigen soms van weinig zin voor echte innovatie.

Architecten zijn nochtans creatieve geesten. Dat zie ik elke dag in mijn bedrijf en bij mijn collega's. Alleen worden die creatieve hersenspinsels nu en dan belemmerd door regels en gewoontes. Op de tekentafel komen soms de meest fantastische plannen tot stand, maar zelden halen ze de eindfase. 'Te ' of 'De Vlaming is er niet klaar voor', is dan al vaak de conclusie. En het kan misschien wel ergens kloppen: de Vlaming bouwt het liefst in beton, en nog liever ziet hij steen voor steen gelegd worden. Het gevolg is dat échte innovatieve plannen of out of the box-ideeën nog te vaak op een njet van de bouwheer of gemeentes en overheden stuiten.

Dat moet dringend veranderen. Zeker als je weet dat er vandaag tal van innovatieve én creatieve manieren bestaan om huizen te bouwen. En ik heb het dan vooral over het hele scala van 3D-print-technieken. Vandaag hoor je steeds vaker hoe medische prothesen, vliegtuigonderdelen, auto-accessoires of juwelen geprint worden. Maar in landen zoals China, Rusland en de VS printen ze vandaag al complete huizen en appartementsblokken.

Wanneer is Vlaanderen hier klaar voor? Er zijn immers wel wat voordelen aan verbonden. Bouwbedrijven zullen op die manier altijd in de beste omstandigheden kunnen werken. Sneller ook. Minder afhankelijk van het weer. En architecten gaan nog complexer, lichter en gedetailleerder kunnen werken en ontwerpen. Het zal gedaan zijn met strakke blokken naast elkaar te zetten, uit een soort van ruimtelijke gemakzucht. Denk alleen al maar aan de prachtige boogvormen van toparchitecte Zaha Hadid die het Havenhuis in Antwerpen ontwierp. Architecten zullen meer én beter kunnen doen dan vandaag het geval is, wat een positieve evolutie is.

Maar vooral: het zal ons op termijn ook toestaan om betaalbaarder en duurzamer te bouwen. En dat is toch iets dat we met z'n allen willen. Het moet gezegd, we zetten stilaan stappen vooruit. De zogenaamde 'prefab-woningen' waar huizen nu al bijna volledig in een fabriek worden gemaakt - en dus letterlijk van de band rollen - zie je steeds vaker. 3D-technologie en andere innovaties mogen uiteraard geen doel op zich zijn, maar wel een middel om duurzamer én betaalbaarder te gaan bouwen. Laten we ook dat niet vergeten als we straks al die architecturale parels gaan bekijken.

Geert Berkein, CEO Architectenburo Berkein