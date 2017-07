Cambodja verbiedt export van zand

Sinds 2007 heeft Singapore 72 miljoen ton zand ingevoerd uit Cambodja, blijkt uit VN-cijfers. Milieugroepen trekken aan de alarmbel. Het oppompen en wegvoeren van zand heeft volgens hen een zware impact op het ecosysteem aan de kusten.

Cambodja had eind vorig jaar al een tijdelijk exportverbod afgekondigd, maar dat werd naar verluidt niet goed nageleefd. Nu volgt er dus een definitief verbod. Milieugroepen hopen dat dit wél zal gerespecteerd worden. 'Maar we denken niet dat dit 100 procent zal nageleefd worden', zegt Meng Heng van de ngo 'Mother Nature', waarbij verwezen wordt naar de corruptie in het Zuidoost-Aziatische land.

Andere landen gingen Cambodja reeds vooraf. Zo verbood Maleisië al in 1997 alle uitvoer van zand. Indonesië stelde in 2007 een verbod in voor Singapore.