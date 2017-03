Aantal aanvragen voor sociale dakisolatieprojecten sinds 2014 verdubbeld

Voor isolatieprojecten van huurwoningen die bewoond worden door een aantal kansarme groepen (rechthebbenden op sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit, huishoudens met actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit, rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming...) voorziet de Vlaamse overheid extra hoge premies.

Tot eind 2016 werden enkel premies toegekend voor dakisolatieprojecten. Sinds 2017 is dat het ook het geval voor beglazings- en spouwmuurisolatie. Een projectpromotor (meestal een sociaal economiebedrijf) voert het werk uit. Als de premie onvoldoende is om de kosten te dekken, dan wordt de resterende factuur opgestuurd naar de verhuurder.

Uit het antwoord van Tommelein blijkt ook dat er in 2016 bij kwetsbare gezinnen 22.639 energiescans werden gesubsidieerd en uitgevoerd. In 2015 en in de eerste drie kwartalen van 2016 werden aan deze gezinnen voorts respectievelijk 959 en 703 premies betaald voor het plaatsen van condensatieketels. In de sociale economie waren er begin 2016 zo'n 270 personen tewerkgesteld in de 'energiesnoeiersector'. Deze staan in voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij kwetsbare huishoudens.