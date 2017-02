4 redenen waarom het loont uw woning te isoleren

Het wooncomfort verhoogt aanzienlijk in uw woning

Het isoleren van muren, het dak en de vloer maken de wanden warmer en dat voel je in elke ruimte. In de winter verdwijnt het koudegevoel, ook al draait uw verwarmingsinstallatie niet op volle kracht. In de zomer zorgt de isolatie er dan weer voor dat het niet te warm wordt. Als de warmte niet binnen kan, blijft het in je woning lekker fris. Ook 's nachts blijft het koel door de frisse lucht die circuleert. Bovendien zullen storende geluiden van buitenaf getemperd worden.

U zal heel wat besparen

Isoleren helpt niet alleen om de verwarmingskosten te verminderen maar ook om een minder krachtige en dus goedkopere verwarmingsinstallatie te plaatsen. Bovendien zal ook de waarde van uw woning stijgen. Wist u dat u dankzij het isoleren van uw dak tot € 1250 per jaar kan besparen? Voor de na-isolatie van spouwmuren is de besparing tot € 1000 per jaar en voor isolatie van de gevel langs binnen of buiten tot zo'n € 1300.

U draagt uw steentje bij tot een schonere planeet

Door minder energie te verbruiken, doet u ook goed voor het milieu. De meeste energie die we verbruiken is immers nog niet hernieuwbaar.

U kunt aanspraak maken op premies

Voor sommige soorten isolatie, geven de verschillende gewesten in ons land u een financieel duwtje in de rug. Uiteraard zijn de premies aan een reeks voorwaarden gekoppeld en vaak zijn ze ook begrensd. Via deze link vindt u meer informatie terug over de energiepremies.