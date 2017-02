Zes fouten die je moet vermijden als je renoveert

In zijn boek Renovatiewerken: 6 fouten die je moet vermijden als je niet met een financiële kater of depressief wilt eindigen vat Geoffroy Bossiroy vrij goed samen wat de mensen uit de sector, architecten, EPB-verslaggevers telkens weer herhalen. In het kort:

Eerste fout: halsoverkop van start gaan

Weten wat je financieel aankunt, is de basis van alles. Als je je budget overschrijdt, heb je maar twee oplossingen: ofwel ga je op zoek naar extra fondsen ofwel snoei je in je uitgaven.

Tweede fout: zonder te vergelijken aankloppen bij bevriende aannemers

Niemand is perfect. Blind vertrouwen op vrienden zonder eens te gaan horen bij andere aannemers is geen goed idee.

Derde fout: geen duidelijke doelen stellen

Hoe onduidelijker je doelstellingen, hoe talrijker de onvoorziene omstandigheden. Elk bijkomend werk zal je namelijk extra kosten.

Vierde fout: een gebrekkige coördinatie van de aannemers

Een aannemer die op een werf begint, heeft niet altijd een globaal beeld van de werken die moeten gebeuren. Ben je niet bereid de coördinatie op jou te nemen, laat je dan bijstaan door een professional.

Vijfde fout: geen planning opmaken

Een planning met de data waarop de verschillende aannemers moeten beginnen en de duur van hun tussenkomst voorkomt dat de werf eindeloos aansleept.

Zesde fout: geen schriftelijke bewijzen bewaren

Elke bestelling en elke overeenkomst met je aannemer en architect moet op papier staan en aan de verschillende partijen worden bezorgd. Enkel op die manier is alles voor iedereen duidelijk.

Ik hoor het je al zeggen: dat is toch allemaal evident. Klopt, maar een verwittigd man is er twee waard. Het zou zonde zijn als je de principes kent, maar ze niet in de praktijk omzet.