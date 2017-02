Wonen op kantoor

In Europa bekleedt Brussel de tweede plaats wat het aantal vierkante meters kantoorruimte per inwoner betreft - na Zurich. Het Brussels Gewest telt maar liefst 1 miljoen vierkante meter die leegstaat en niet langer voldoet aan de moderne eisen voor een werkplek. Die voor het merendeel tamelijk recente gebouwen bieden dan ook heel wat mogelijkheden om in te spelen op de groeiende vraag naar nieuwe woningen.

Delen Als het Brussels Gewest de middenklasse terug naar de stad wil lokken, moet het deze groep een leefomgeving bieden die aan haar verwachtingen voldoet.

Sinds enkele jaren ontdekte een aantal projectontwikkelaars het potentieel van de beschikbare ruimte, met getransformeerde wooncomplexen als resultaat. Een van de meest recente projecten is de reconversie van de Leopoldtoren, in Evere gebouwd in 1976 en in 2014 door Matexi aangekocht om er tweehonderd passieve of lage-energiewoningen in onder te brengen.

Het project biedt tal van troeven en kan als voorbeeld dienen. Een van de voornaamste pluspunten is dat het huisvesting concentreert in een buurt met veel winkels en diensten en dat het bouwterrein beperkt blijft tot een klein gebied, waardoor er niet te veel overlast ontstaat voor de omwonenden. Bovendien is er geen risico op wildparkeren langs de weg aangezien er meer dan 370 ondergrondse parkeerplaatsen voorhanden zijn. Tot slot voorziet het ontwerp in gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes en krijgt elke woning een buitenterras.

Je zou kunnen betreuren dat het project onvoldoende op sociale diversiteit mikt en dat de behuizing alleen betaalbaar is voor huishoudens en gezinnen met een comfortabel inkomen. We hoeven onszelf echter niets wijs te maken: als het Brussels Gewest de middenklasse terug naar de stad wil lokken, moet het deze groep een leefomgeving bieden die aan haar verwachtingen voldoet.