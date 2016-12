Wereldberoemde architecten strijden om S.Pellegrino flagship factory

S.Pellegrino zal zijn bottelarij in San Pellegrino Terme, waar zich ook de bron bevindt, in 2018 in een nieuw jasje stoppen met behulp van wereldberoemd architectenbureau. Daarvoor schreef het een architectuurwedstrijd uit, waar vier toonaangevende architectenbureaus voor geselecteerd werden. De eerste fase van de wedstrijd is net achter de rug. Het Nederlandse bureau MVRDV en BIG (Bjarke Ingels Group) uit New York en Kopenhagen krijgen nu de kans om hun ideeën gedetailleerder uit te werken en in januari 2017 te presenteren aan de jury. Wij konden hun plannen alvast inkijken.

BIG (Bjarke Ingels Group)

BIG werd in 2005 opgericht door Bjarke Ingels. Het is een gevestigde groep van architecten, ontwerpers, bouwers en denkers die werken binnen de domeinen architectuur, stedenbouw, onderzoek en ontwikkeling. BIG is een creatief bedrijf dat bekend werd door opdrachten als VIA WEST 57 in New York, 2016 Serpentine Gallery in Londen en het Deense Paviljoen op Shanghai Expo. Ook Google Campus en Two World Trade in New York, die momenteel beide nog in aanbouw zijn, staan op hun palmares.

MVRDV

MVRDV werd opgericht in 1993 door Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries. Het kantoor heeft wereldwijde opdrachten en levert oplossingen voor hedendaagse architectuur en stedenbouwkundige vraagstukken. MVRDV werd internationaal bekroond en geniet wereldfaam. Hun belangrijkste verwezelijkingen zijn het Nederlandse paviljoen voor de World Expo 2000 in Hannover, de Markthal in Rotterdam, El Mirador in Madrid, Spijkenisse Book Mountain, DNB Headquarters en Bjørvika Barcode Masterplan in Oslo.

De bureaus hebben nog even de tijd om hun ideeën uit te werken. De winnaar van deze wedstrijd zal bekend gemaakt worden in januari 2017. De bouwwerken zullen vervolgens aanvangen in 2018. De nieuwe S.Pellegrino flagship factory en bottelarij moeten een signatuur worden van het merk, om zo bezoekers te verwelkomen uit alle hoeken van de wereld.