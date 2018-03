Welke verbouwingen doe je beter (niet) zelf?

Pakket voor de doe-het-zelver

Zelfbouwpakketten zijn ideaal voor als je zelf veel wil verbouwen in je huis. Je vindt er onder andere voor elektriciteit, sanitair, ventilatie en verwarming. In zo'n pakket staat dan beschreven hoe je de technieken zelf plaatst. Sommige vakmannen vinden het zelfs handig als je bijvoorbeeld zelf de vloerverwarming - dat weinig uitdagend werk is - legt.

Je muren isoleren, gyproc plaatsen en schilderen kan je perfect zelf uitvoeren. Laminaatvloeren - met hun handig kliksysteem - leg je zelf op één, twee, drie. Een muur perfect bepleisteren is dan weer moeilijk.

Legoblokmuren

Kleine metselwerken, zoals gaten toemaken, kan je zelf doen. Een echte aanbouw zetten is dan weer andere koek. Tenzij je niet met stenen werkt, maar met een product zoals Izodom-blokken. Ze zien er wat uit als levensechte Legoblokken, die je eenvoudig en snel zelf stapelt. De blokken - gemaakt uit een licht EPS-materiaal - voldoen aan de Europese wetgeving.

Afbraakwerken

Velen breken zelf delen van de woning af. Dat kan je zelf, maar best raadpleeg je een architect of andere expert nog voor je zomaar begint af te breken. Laat je bij structurele werken bijstaan door experts. Zij kunnen je vertellen welke muren of delen je kan afbreken zonder dat het huis instort. Met vragen zoals 'Wat zijn de dragende muren?' of 'Waar en hoe plaats je een stalen steunbalk?' staan ze je bij.

Werk ook in omgekeerde volgorde: begin met het dak en breek verder af naar beneden. Als je deze werken laat uitvoeren door vakmannen heb je daarbij een garantie, want ze zijn hiervoor verzekerd. Ook roofing branden laat je beter uitvoeren, zodat je zeker geen lekken in het dak krijgt.

Gratis aanbieden

Je kan het jezelf nog gemakkelijker maken en het vuile werk door anderen laten opknappen. Sommige zaken - zoals dakpannen, deuren of ramen - kan je gratis online aanbieden of zelfs verkopen. Geïnteresseerden kunnen die dan demonteren en afbreken. Dat is dubbele winst: jij hoeft je handen niet vuil te maken of afval te betalen. Meer zelfs, je kan er misschien zelfs nog een bedrag voor krijgen.

Denk ook aan...

Weet dat je als particulier 21 % btw op materialen betaalt. Als vakmannen ze plaatsen, betaal je maar 6 %. Daardoor betaal je soms even veel als je het laat installeren dan als je het zelf plaatst.

Calculeer ook de tijd die het je kost in. Als je zelf een muur niet goed bepleistert, dan heb je er achteraf nog meer werk aan. Meteen een expert onder de arm nemen kan je veel ellende besparen. Bezint dus eer ge begint.