Vlaamse Renovatiedag: inspirerende verbouwingen zwaaien exclusief hun deuren open

Goed nieuws voor al wie verbouwplannen koestert. Tijdens de Renovatiedag openen tal van inspirerende renovaties in Vlaanderen hun deuren. Bezoekers ontdekken gratis een breed scala aan stijlen, van gerenoveerde rijwoningen en appartementen in een stedelijke omgeving, over alleenstaande woningen en villa's buiten de stadskern tot oude panden die zijn omgebouwd tot lofts. Of wat te denken van een eigenzinnige schuurwoning, of een verbouwing met een Japanse twist? Stuk voor stuk modelvoorbeelden van een vernuftige aanpak en uitvoering.

Meer dan huisjes kijken

Naar goede gewoonte staan ook de mensen achter de realisaties centraal. Want de Renovatiedag is meer dan een namiddag huisjes kijken. Op iedere locatie doen architect en bouwheer samen hun renovatieverhaal uit de doeken. Ze belichten hoe ideeën tot stand kwamen, welke technieken zijn toegepast en hoe de samenwerking is verlopen. Bezoekers ontdekken de hinderpalen én de aangereikte oplossingen. Jaarlijks vinden tal van toekomstige verbouwers zo de ontwerper die hen op het lijf geschreven is.

Geïnteresseerden kunnen de renovaties gratis en exclusief bezoeken op zondag 28 mei tussen 13u en 18u. Bezoekers moeten zich enkel vooraf online registreren op devlaamserenovatiedag.be.

Alle deelnemende projecten zijn in detail voorgesteld in de Renovatiegids. Aspirant-verbouwers vinden in deze gids ook een ruim overzicht van nuttige verbouwinformatie. De Renovatiegids is vanaf 13 april verkrijgbaar in de dagbladhandel voor 5,90 euro.