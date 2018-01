Schumanplan verandert van rondpunt in ontmoetingsplein

'Eindelijk krijgt dit iconisch plein wat het verdient. Vandaag nog rondpunt, morgen een open ontmoetingsplaats in een omgeving waar altijd bedrijvigheid is. Ook hier komt onze visie van een stad voor auto's naar een stad voor mensen goed tot zijn recht. Nu moet het bureau aan de slag om samen met de buurt, bewoners en Europese instellingen het project verder vorm te geven,' zegt Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet.

'Mijn regering heeft zich ertoe verbonden om de Europese wijk te veranderen zodat de aanwezigheid van de instellingen geïntegreerd wordt in de Brusselse maatschappij om zo een hefboom te creëren voor stedelijke ontwikkeling en sociale cohesie', vult minister-president Rudi Vervoort aan.

Ontwerp 'als Europa'

De Brusselse bouwmeester, die de jury van de internationale wedstrijd waaruit COBE en BRUT als winnaars zijn gekozen voorzat, spreekt van 'een verenigend ontwerp, zoals Europa zelf'.

Het winnend ontwerp is gebaseerd op concentrische cirkels die in heel het ontwerp terugkomen. Het nieuwe plein wordt een komvormige ruimte met een moderne stalen structuur waar bezoekers en bewoners kunnen verpozen. Rond het plein komt een grote voetgangerszone. Zo zal het Jubelpark verbonden worden met het plein via de Kleine Wetstraat en zal je vanuit het park tot aan het Raads- en Commissiegebouw kunnen wandelen. De stalen constructie zal aan de onderkant het plein weerspiegelen en wordt zo een unieke plek met zicht op de stad. Het Schumanplein wordt zo een ideale plaats voor de organisatie van activiteiten en evenementen.

COBE en BRUT moet hun ontwerp nu verder uitwerken in participatie met de bewoners en de Europese instellingen. In de loop van volgend jaar moeten de concrete plannen uitgewerkt worden en een vergunning ingediend zodat de heraanleg in het eerste semester van 2019 kan starten. Het budget bedraagt 7,78 miljoen euro waarbij het Gewest verantwoordelijk is voor de uitwerking van het project en Beliris de werken zal uitvoeren.