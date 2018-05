Renovatieverhaal: van klassieke, donkere rijwoning naar pittig huis vol licht

Deze klassieke rijwoning in het centrum van Antwerpen, gebouwd in het late interbellum, telde vier verdiepingen met kleine achter elkaar liggende ruimtes, weinig licht, beperkt comfort en nauwelijks aansluiting met de tuin. Renoveren was de enige optie. De eigenaars beslisten in overleg met de architect om het bestaande gelijkvloers in een latere fase te renoveren en te verhuren, terwijl ze van de bovenste drie bouwlagen - samen goed voor 165 m² - hun thuis wilden maken. De functieverdeling lag voor de hand, met de leefruimte op de eerste verdieping, de masterbedroom op de tweede, en de kinderen helemaal bovenaan, op de derde verdieping.

Er werd komaf gemaakt met de ouderwetse indeling. Binnenmuren werden gesloopt om ruimtes in elkaar te laten overvloeien en het doorzoneffect maximaal te laten spelen. De gunstige oriëntatie - zuidoost-noordwest - was daarbij een belangrijke troef. De eerste verdieping, waar de leefruimte een onderkomen zou krijgen, werd uitgebreid met een aanbouw in houtskelet - afrormosia - boven op de bestaande veranda. De deur schuift helemaal open en vormt zo een verlengstuk van het woongedeelte tot op het dakterras boven de tuin. Licht stroomt van alle kanten binnen. Bovendien laat de koepel in de aanbouw extra licht van bovenaf toe.

Ook op de tweede en derde verdieping werd de ruimte opengebroken en heringedeeld. Op de bovenste verdieping bleef zelfs enkel de eiken plankenvloer bewaard. Nieuwe dakramen zorgen voor voldoende licht en in de nok van het dak werd een bijkomende speelruimte ingericht van 12 m² op een mezzanine.

De architect besteedde ook veel aandacht aan de akoestische isolatie in de woning, vooral tussen de verdiepingen, en ontkoppelden alle tussenvloeren. (Jos Segaert)

Deze renovatie is te bezoeken op de Vlaamse Renovatiedag op zondag 27 mei 2018. Die dag kunnen geïnteresseerden renovaties gratis en exclusief bezoeken tussen 13u en 18u. Bezoekers moeten zich enkel vooraf online registreren opwww.devlaamserenovatiedag.be.