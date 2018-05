Renovatieverhaal: ruimte in villa uit de jaren 60 wordt efficiënt benut dankzij flexibele wanden

Zoals veel woningen uit de jaren 1960 ontbrak het ook in deze villa aan een efficiënt en uitdagend ruimtegebruik. Concreet: een opeenvolging van kleinere kamers rond een donkere en veel te brede traphal. De interieurarchitecte maakte met een combinatie van een soepel grondplan en aanpasbare technieken levenslang wonen mogelijk.

Een ruime kastenwand die als centrale woonkern fungeert verbindt alle leeffuncties op het gelijkvloers met elkaar en maakt een volledige circulatie mogelijk. Het geheel is een speelse combinatie van inspringende en uitstekende kasten, uitgewerkt in berkenmultiplex en doorspekt met nissen in diverse afmetingen. De kastdeuren kunnen 180° draaien. Dezelfde deuren kwamen ook in de rest van de woning te pas, waarbij ze opvallen door hun polyvalente gebruik, waarbij ruimtes of doorgangen al dan niet worden afgesloten of volledig op elkaar aansluiten afhankelijk van de positie van de deuren. Zo dekt de brede zwaaideur in de hal ofwel de trap mooi toe en maakt hij een 360° roulatie rond de kastenwand mogelijk, ofwel sluit hij de leefruimte af waardoor dit een intiemere zone wordt.

Niet alleen een flexibel ruimtegebruik, ook een soepele toepassing van technieken is onmisbaar in een woning die op levenslang wonen werd geconcipieerd. De architecte sleepte één kilometer aan kabels aan voor de installatie van het domoticasysteem: op het gelijkvloers zijn slechts vier schakelaars te vinden, al kan elk van hen wel twaalf voorgeprogrammeerde functies bedienen, gaande van het regelen van de ventilatie, de verwarming, de deurbel of de verlichting.

Verder ondersteunen zonnepanelen en een zonneboiler het elektriciteit- en warmwaterverbruik, zorgt driedubbele beglazing voor een grondige buffer tussen binnen en buiten, en spoelt regenwater de toiletten en houdt de wasmachine draaiend. Dit huis richt zijn blik overduidelijk op de toekomst, zij het met een fijne knipoog naar het verleden. (Katrien Bonne)

