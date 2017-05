Provincie Vlaams-Brabant en stad Tienen pakken woningrenovatie gebiedsgericht aan

Wie ingaat op het aanbod om te renoveren, krijgt individueel advies, informatie over alle renovatie- en financiële ondersteuningsmogelijkheden, en technische en sociale begeleiding zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken.

De provincie en de stad werken voor dit alles samen met het wooninfopunt Wonen tussen Zoet & Zout, Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant en de energiesnoeiers van Kringwinkel Hageland. Met een subsidie van de provincie ten belope van 30.000 euro wordt via een zogenaamde "subsidieretentie" voor een speciale financiële tegemoetkoming gezorgd. Wie investeert in de verbetering van de woningkwaliteit en energieverbruik kan met name rekenen op een subsidie, die pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat iedereen een andere eigenaar krijgt.

Geïnteresseerden kunnen mogelijk ook besparingen realiseren door eventuele samenaankopen. Het proefproject Bouwblokrenovatie loopt tot 2020. De gebiedsgerichte aanpak biedt volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) een meerwaarde, omdat alle inwoners uit het betrokken gebied intensief zullen worden geïnformeerd. Gehoopt wordt om hierbij vooral ouderen en mensen met een laag inkomen te overtuigen die anders niet kunnen bereikt worden. De provincie plant in de Zennevallei nog een tweede project. Dat zal volgens gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) wellicht in Sint-Pieters-Leeuw zijn.