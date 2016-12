Oude Amerikaanse legerbasis wordt futuristische leefgemeenschap

De site waar de futuristische leefgemeenschap wordt ontwikkeld is die van Patrick Henry Village, een voormalige Amerikaanse legerbasis nabij Heidelberg in Duitsland waar Amerikaanse militairen en hun familieleden na WOII hebben verbleven. Naast de militaire accommodatie telde de basis 1500 wooneenheden, scholen, winkels, sportterreinen en een cinema.

Sinds de legerbasis in 2013 de deuren sloot, was er door de Duitse overheid nog geen nieuwe bestemming gevonden. Nu is die er wel. Het Italiaanse architectenbureau Carlo Ratti Associati zal het terrein omvormen tot een centrum voor cohousing, coworking en cocreatie. Coöperatie en inclusiviteit zullen belangrijke waarden zijn.

Delen

Het dorp zal dienen om een leefgemeenschap aan te trekken van 4000 mensen die geloven in het principe van delen: de Patrick Henry Commune.

De huizen zullen herinneren aan het originele dorp maar een deel van de bestaande gebouwen zal afgebroken of verbouwd worden tot nieuwe, flexibele wooneenheden met voldoende plaats voor groen en vrije ruimte.

Delen "Leven in een commune is niet alleen veel duurzamer, het is ook meer sociaal. Je voelt je verbonden met mensen die dezelfde visie delen. Delen is hoe dan ook de lijm die hier alles zal samenhouden."

In de cohousingblokken worden de ruimtes ondergebracht voor gemeenschappelijke bezigheden: keukens, werkplekken en ontspanningsruimtes. Deze gemeenschappelijke delen zullen in ruimte veel meer plaats innemen dan de private gedeelten.

Toekomst van wonen en werken

Het project zal ook oplossingen aanbieden rond mobiliteit. Autodelen zal aangemoedigd worden en er zullen zelfrijdende bussen komen om de site te verbinden met het centrum van Heidelberg. Private wagens zullen ontmoedigd worden, zodat de garages naast de huisjes vrijkomen voor meer creatieve bezigheden.

In fab-labs wordt aan ambacht gedaan, komen herstelateliers voor de reparatie van defecte voorwerpen en het recycleren van oude materialen tot nieuwe objecten of het ruwe materiaal.

"We willen deze site uitbouwen tot een experiment voor toekomstig wonen en leven", zegt Carlo Ratti in het BBC-nieuws. "De leefgemeenschap staat open voor iedereen maar ik denk dat het in eerste instantie zal aanslaan bij een publiek van studenten en ondernemers, doelgroepen die beide goed vertegenwoordigd zijn in Heidelberg."

De bewoners van deze commune zullen zoveel mogelijk accommodatie en werkplekken delen. Ook zullen ze samen zelf hun voedsel produceren.

"Leven in een commune is niet alleen veel duurzamer, het is ook meer sociaal. Je voelt je verbonden met mensen die dezelfde visie delen. Delen is hoe dan ook de lijm die hier alles zal samenhouden." (IPS)