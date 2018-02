'Ook wie een laag inkomen heeft, zou aan energierenovatie moeten kunnen doen'

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar de kwaliteit van ons wooncomfort heeft een invloed op ons mentaal welzijn. Iedereen die in een comfortabel huis woont, kent het gevoel zich thuis goed te voelen. De kwaliteit van onze woningen heeft echter ook een aanzienlijke impact op onze fysieke gezondheid.

Een Europees onderzoek op initiatief van de groep VELUX, uitgewerkt in samenwerking met drie onafhankelijke bureaus, heeft zich over het onderwerp gebogen. Cijfers zeggen vaak meer dan woorden: 82 miljard euro per jaar. Dat is wat Europa jaarlijks uitgeeft - rechtstreeks en onrechtstreeks - aan astma en chronische obstructieve longziekte, twee van de vele ziektes die worden veroorzaakt door een ongezonde leefomgeving. Mensen die leven in woningen met sporen van vocht en/of schimmel lopen 1,5 keer meer risico op gezondheidsproblemen en hebben 40 procent meer kans om astma te krijgen.

We kunnen het niet genoeg herhalen: je huis degelijk inrichten en onderhouden is de meest rendabele investering die je kan doen. Het grote probleem is dat precies die mensen die in een ongezonde woonst leven en/of aan energiearmoede lijden, niet de middelen hebben om die noodzakelijke investeringen te doen.

Nu de overheden reusachtige budgetten vrijmaken om de economische groei te stimuleren, zou het enerzijds raadzaam zijn om massale steun te geven aan de lage inkomens om aan energierenovatie te doen, en anderzijds de verhuurders te verplichten om de woningen die zij verhuren te verbeteren. Er is immers geen groter goed dan een goede gezondheid, vooral wanneer het de gezondheid van een hele gemeenschap betreft.

Eric Cloes

Hoofdredacteur