Ontdek 90 inspirerende renovaties op De Vlaamse Renovatiedag

Tijdens de Renovatiedag openen dit jaar negentig gerealiseerde verbouwingen exclusief de deuren. Op elke locatie ontdekken bezoekers het verbouwverhaal van naaldje tot draadje: de aankoop van het gebouw, de opborrelende ideeën en designkeuzes, de zoektocht naar geschikte partners, de obstakels en hinderpalen... tot de aangereikte oplossingen. Wie verbouwplannen koestert, komt het allemaal te weten.

Unieke staalkaart aan verbouwtrends

De Vlaamse Renovatiedag staat garant voor een breed scala aan stijlen. Gaande van gerenoveerde rijwoningen en appartementen in een stedelijke omgeving tot alleenstaande woningen buiten de stadskern. En alles daartussenin of daarbuiten natuurlijk: denk maar aan een boerderij die wordt omgetoverd tot woonerf, een rolstoeltoegankelijk herenhuis of een kangoeroewoning. Alle renovaties hebben een aspect gemeen: een architect met bakken vakkennis.

Alle projecten zijn te ontdekken op www.devlaamsrenovatiedag.be vanaf 16 april, of vanaf 12 april in de Renovatiegids van Ik ga Bouwen & Renoveren.