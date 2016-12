Nieuwe plannen voor een bestaande ruimte: smalle badkamer moet doordachter

Huidige toestand

De woning die Tim en Lien twee jaar geleden kochten was aan een opfrisbeurt toe. De hele benedenverdieping ging eruit en kreeg een nieuwe vloer, keuken en grote ramen achteraan. De kamers op de verdiepingen waren nog oké, maar kregen wel het nodige likje verf. Alleen de badkamer bleef voorlopig nog onaangeroerd. Toegegeven, ze heeft alles wat je nodig hebt in een badkamer en is groot genoeg voor het koppel en hun zoontje, maar ze is niet goed uitgedacht.

Oorspronkelijk was het een gewone ruimte, met enkel een radiator onder het raam en een lichtschakelaar. De vorige eigenaar plaatste een elektrische boiler op de zolder erboven en voorzag aan- en afvoerbuizen, niet helemaal volgens de regels van de kunst, getuige de afvoerbuis die onder de radiator doorloopt en zich een weg naar buiten kronkelt. Er zit ook maar één stopcontact. Resultaat: een wirwar aan kabels en wel 3 verdeelstekkers. De mooie parketvloer heeft bovendien zwaar te lijden onder de vochtige omstandigheden en komt stilaan overal los en is helemaal vaal geworden.

De wensen

Tim en Lien willen af van het amateuristische ontwerp van de badkamer. Voldoende stopcontacten, vloer en muren die tegen een spatje kunnen en een deftige afvoer van het water. Tijdens de renovatie van de keuken werden onder de houten tussenvloer wel wachtleidingen voorzien (ter hoogte van de wasmachine): een nieuwe afvoer en koud- en warmwaterbuizen die vertrekken vanuit de nieuwe condensatieketel in de kelder.

Verder de gebruikelijke zaken: voldoende kastruimte, een bad en/of douche, twee wastafels, plaats voor het verzorgingskussen van het zoontje... Wasmachine en droogkast zouden hier ook blijven staan. En dat allemaal liefst voor een beperkt budget...

Interessant om te weten is dat de schouw niet meer gebruikt wordt en dus zonder problemen mag verdwijnen.

Het ontwerp van Atelier 331

Bij de renovatie van een kleine badkamer is de uitdaging om de ruimte zo praktisch mogelijk in te richten maar tegelijkertijd ook te zorgen voor een elegant afgewerkt geheel. We kozen daarom ook voor een strakke, pure ruimte, zonder al te veel details en aan een zijde een inloopdouche. Die is bijna helemaal beglaasd, zodat het licht en het zicht niet gehinderd worden, wat de badkamer kleiner zou maken. De douche centraal in de ruimte, zorgt ook voor een zekere dynamiek.

Aan de andere zijde, tegen het raam, twee wastafels ingewerkt in een meubel dat verder doorloopt. Dit kan dienen als verschoningstafel en later eventueel worden aangepast. In het verlengde staat een grote kast met voldoende opbergruimte voor alles wat je in een badkamer nodig hebt. Een schuifdeur kan de wasmachine en droogkast van het zicht onttrekken. Dat is in lijn met het idee van eenvoud, en pure en strakke vormen.

De materialen zijn licht en helder van kleur wat het geheel helderder maakt: witgelakte kasten, een blad in marmer en licht gekleurd glas. Op de vloer komt een tegel, die goed bestand is tegen water.

Materiaal Kasten in wit melamine en fronten in wit gelakt mdf Douchewand in gekleurd glas Blad wastafelmeubel in bleek gietmarmer Vloer bedekt met donkergrijze tegel Budget Ruwbouw 850 euro Vloerbekleding 480 euro Schilderwerken 600 euro Meubels op maat 5.400 euro Uitrusting 2.030 euro Glazen wand en spiegel 1.450 euro Totaal excl. btw 10.810 euro Inclusief levering en plaatsing

