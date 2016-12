Nieuwe Koningin Elisabethzaal klaar voor vuurdoop

In Antwerpen opent de nieuwe Koningin Elisbethzaal dit weekend de deuren na drie jaar van verbouwingen.De nieuwe zaal is volgens alle betrokkenen wereldtop op het vlak van akoestiek en kan bovendien in sneltempo de nodige aanpassingen ondergaan om verschillende genres aan te kunnen, gaande van klassieke muziek over musicals tot congresmeetings.