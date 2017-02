Mijn huis, mijn pensioen

Biedt de baksteen die elke Belg in zijn maag heeft hoop op redding wanneer hij eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Alles lijkt daarop te wijzen, maar onder welke voorwaarden? Nu de bevolking vergrijst, dringt onze regering erop aan dat ieder van ons in een derde pensioenpijler voorziet, naast het wettelijk pensioen en eventuele groepsverzekeringen aangegaan door de werkgever. Eigenaar zijn vormt ongetwijfeld een interessante vierde pijler om een degelijke levensstandaard te behouden. Om die vierde pijler optimaal te laten renderen, moet je je woning wel op het juiste moment verwerven en, meer nog, ze goed onderhouden. Eigenaar zijn of worden is één zaak, voorkomen dat het eigendom een blok aan je been wordt, is iets anders. Een huis dat je rond je dertigste of veertigste hebt gebouwd of gerenoveerd, zal doorgaans nieuwe investeringen vergen tegen de tijd dat je met pensioen gaat.

Delen Je pensioen goed voorbereiden betekent dus ook je woning in orde brengen met het oog op de minder vette jaren.

Je pensioen goed voorbereiden impliceert dus ook je woning in orde brengen met het oog op de minder vette jaren. Nu de rentevoeten zo laag zijn, is dit het ideale moment om een aantal investeringen te doen. Investeren in onroerend goed via een hypothecaire lening die over tien jaar of meer wordt afgelost, levert in Wallonië en Vlaanderen ook nog een fiscaal voordeel op. Wie slim investeert rond zijn vijftigste, zal zijn lening nog voor zijn pensioenleeftijd hebben afbetaald en gaat dus een financieel rustige oude dag tegemoet.

Waarin kun je best investeren? Eerst en vooral in energie. Een goed geïsoleerd nieuw dak, een efficiënt verwarmingssysteem, luchtdichte ramen... Als "vijftigplusser" kun je er onaangename verrassingen mee voorkomen op het moment van je pensioen en de energiefactuur wat minder laten doorwegen in het huishoudbudget. Ten tweede is er de indeling van de woning. Misschien heb je niet zoveel leefruimte meer nodig en kun je het huis opsplitsen? De nieuw gecreëerde woonst biedt twee voordelen: je persoonlijke uitgaven dalen en daarnaast heb je maandelijkse huurinkomsten. Ten derde is er de toegankelijkheid. Verhoog je leefcomfort door de toegang, het gebruik en het onderhoud van je woning te vereenvoudigen. We blijven immers niet allemaal even mobiel... Als je pas aan die werken begint na je pensioen, geraken je zuur verdiende reserves misschien snel op. Je kunt er dus beter al aan denken nu je nog actief bent!