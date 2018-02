Makeover in beeld: van sombere kookplek tot leefkeuken

Huidige toestand

Jeroen en Liene kochten in 2007 een huis uit 1939 in Hoboken. Na enkele noodzakelijke renovaties (vernieuwing elektriciteit, ramen en waterleidingen) en een gezinsuitbreiding, merken ze dat het huis door zijn beperkte breedte niet altijd even praktisch is om in te leven. Door het in te richten met respect voor de oorspronkelijke materialen, elementen en kleuren is het huis daarenboven erg donker.

De keuken werd provisoir ingericht en bevindt zich in een lange smalle ruimte aan de zijkant van de achterbouw, weg van alle gezinsleven en de rest van de woning. Ook de opbergruimte - zowel in de keuken als op de rest van het gelijkvloers - is erg beperkt.

De wensen

Jeroen en Liene willen de beperkte ruimte op de benedenverdieping zo inrichten dat elke centimeter zo optimaal mogelijk benut wordt en waarbij het huis ook lichter wordt. Zelf hebben ze al verschillende pistes bedacht, gaande van het uitbreken van een enkele muur tot het volledig omgooien van de volgorde van de verschillende leefruimtes.

Het programma moet alleszins voldoende opbergruimte bevatten en een bureauruimte. Graag hadden ze ook een aantal authentieke elementen bewaard.

We presenteren hier het voorstel van Atelier Ark, dat de breekwerken (en dus de kosten) heeft beperkt. Twee andere ontwerpen lees je in Ik Ga Bouwen 407.

Het ontwerp

Om de bestaande woning zoveel mogelijk te respecteren en de reeds aanwezige ornamentatie te behouden, introduceren we 1 centraal meubel die de ruimte efficiënter indeelt. Hierdoor ondergaat de gelijkvloers een grondige transformatie, maar blijven de kosten beperkt doordat we slechts twee muren afbreken. Dit multifunctioneel element, uit één enkel materiaal, brengt de verschillende ruimtes samen waardoor nieuwe zichten en relaties ontstaan. Langs twee zijden krijgt de woning extra opberg- en werkruimte. De bureauruimte verdwijnt in de kast wanneer gewenst en een barmeubel verbindt de keuken met de eetkamer. Op deze speelse en efficiënte manier trachten we beide leefruimtes te verbinden met respectievelijk de inkomhal en de keuken.

Een massieve sokkel en kroon zorgen, samen met de ritmering van de handvaten, voor rust en eenvoud. De openingen die ontstaan geven het smalle huis dan weer meer transparantie en licht en laat de ruimtes toe te ademen zonder hun geborgenheid te verliezen. Deze ingreep, met respect voor de authentieke elementen van het huis, geeft een maximaal visueel effect met een minimum aan middelen.

Afbraakwerken & eventuele herstellingen

€ 1.500,00

kastenwand op maat

€ 15.500,00

witte mdf als buitenafwerking , wit melamine binnenafwerking, bloktrekkers & leggers

Totaal

€ 17.000,00