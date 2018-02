Makeover in beeld: van rommelkamer naar doordachte wasplaats

Huidige situatie

Liesbeth en haar man zijn momenteel druk bezig met het afwerken van de garage. De wasplaats is daarom momenteel een opslagplaats vol werkgerief en fietsen. Nadat de garage is afgewerkt, verhuist de hele boel daarnaartoe en kunnen ze beginnen met de inrichting van de wasplaats. Aangezien het huis niet heel veel kamers telt (drie op de verdieping) en geen zolder heeft, wil Liesbeth in het washok zo veel mogelijk bergruimte creëren.

Wensen

De wasmachine en droogkast blijven uiteraard in de ruimte staan. Om de was makkelijk te sorteren en op te vouwen, had Liesbeth er graag een werkoppervlak gezien waar de lavabo in geïntegreerd zit. Behalve voor de wasproducten, moet er ook bergruimte zijn voor het poetsgerief en voor de schoenen.

De technieken had Liesbeth graag weggestopt achter een wand, al moeten ze wel nog makkelijk toegankelijk zijn. Veel eisen voor een kleine ruimte. Een uitdaging op maat voor onze architecten.

De werken

BUDGET

- afbraakwerken (sokkel) : 81 €

- egalisatielaag vloer : 293,5

- vloerbekleding 144,55€

- wandbekleding (spatwand): 150€

- kastenwand: 3450 €

- werkblad kast: 1130 €

- uitgietbak : 75€

TOTAAL: 5274,05 € (de prijzen zijn exclusief btw)

