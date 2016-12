Makeover in beeld: rommelzolder wordt masterbedroom waar rust centraal staat

Huidige toestand

Het koppel zit volop in de verbouwingen en de zolder dient momenteel enkel als opbergruimte. En dat is jammer. Natalie wil hem dan ook graag omtoveren tot de masterbedroom. Het begin is er. De schouwen werden al verwijderd, er werden twee nieuwe dakvensters geplaatst en het dak is volledig geïsoleerd. Al zouden ze graag de puntgevels extra isoleren. Ook de trap zit op zijn plaats. Elektriciteit en verwarming zijn nog niet aanwezig, maar worden binnenkort voorzien.

De wensen

De ruimte vormt al een mooi uitgangspunt om er de masterbedroom in te richten. Maar doordat de zolderfunctie verdwijnt, verdwijnt ook heel wat opbergruimte. Dat zou toch moeten worden opgevangen. Kleerkasten hoeven er alvast niet te komen. Er is een aparte dressing voorzien op de verdieping eronder. Misschien komt er op die manier wel plaats vrij voor een kleine zithoek. Wel belangrijk is dat de nok zichtbaar blijft. De grote hoogte onder het dak is immers een pluspunt. Ook de steunbalken mogen zichtbaar blijven. En er zijn wel twee nieuwe dakvensters voorzien, er mag altijd extra lichtinval gecreëerd worden, als dat mogelijk is.

Het plan van Ives Desmet Interieurarchitectuur:

De kale zolderruimte heeft een centrale nok met sprekende gebinten die de ruimte karakter kunnen geven in het restylen. We hebben dan ook geopteerd dit bestaande, structureel element in de ruimte naar voren te halen en het hout van de gebinten te laten contrasteren met wit. De kleur van de grote ingewerkte kasten aan de schuine onderzijden van de dakstructuur en van het strakke nieuwe plafond. Zo creëerden we een homogeen en gelijkmatig kleurverloop.

Het open gevoel dat de ruimte geeft, detailleren we. Zo laten we de trapopening in het grondvlak open en laten ze visueel doorlopen. Aan de lange zijden van de trapopening loopt vanaf het plafond tot zwevend boven de vloer een half open barrière in houten stijlen. Die verticale stijlen ondersteunen constructief aan de ene zijde een schrijftablet en aan de andere zijde een deel van de dressing.

Voor de vloer kozen we berkenfineer multiplexplaten in een zo groot mogelijk patroon (bijvoorbeeld 0, 60 x 2,44 m, maar wel handelbaar via trap of dakvensters).

Er is bewust geen gebruik gemaakt van punt(spot)verlichting. Aan het wandmeubel achter het bed, aan de ingewerkte kasten (beide zijden) en aan de grafisch behangen wand werkten we met indirecte lijnverlichting. Dit trekt de ruimte volledig open tot een gevoel van maximale afmeting. En zelfs verder. De zolderruimte werd optisch verder verruimd door inventief gebruik van spiegelreflectie. Zo is de onderzijde van het wandmeubel en van de ingemaakte kasten alsook de volledige kopse kant van het trapgat bekleed met een spiegel. Hierdoor lopen de lijnen van vloer en wand door in perspectief.

De zichtbare nok lichten we op met indirecte dimbare ledverlichting tussen de balken. Dit centrale licht creëert een warm, knus gevoel en geeft overzicht over de totale ruimte. De lichtstaaf boven het schrijftablet en in de dressing zijn uitgevoerd in gepolierd messing met een interne ledlijn. Een drietal pendels in de open traphal, een vloerlamp en nachtlichtjes kleden de ruimte minimaal en warm aan.

Door de eerlijke en zuivere materiaalkeuze straalt deze masterbedroom een sfeer van warmte en frisheid uit.

