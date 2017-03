Laatste stadskanker van Ilot Sacré in hartje Brussel verdwijnt

Het project "Square Sacré" omvat de renovatie van zes woningen in de Predikherenstraat (16-28) en drie in de Schildknaapstraat (41-47) en moet leiden tot 44 vernieuwde woningen en 9 buurtwinkels op het gelijkvloers.

Het huis op de Schildknaapstraat 41 staat op de lijst van beschermde woningen gebouwd door Art Deco-architect Adrien Blomme in 1922. Het nummer 47 van die straat is een geklasseerde woning van architect Paul Hamesse, eveneens een art-decoarchitect, uit 1908. De woningen in de Predikherenstraat dateren uit de 17de en de 18de eeuw. Brussels minister Yvan Mayeur (PS) is opgetogen dat de bouwvergunning die in 2016 door het gewest afgeleverd werd, eindelijk kan worden gebruikt zodat "eindelijk de laatste stadskanker van de Unesco-wijk kan worden aangepakt".

Het project kadert volgens schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans de Brachène (MR) in een programma van herwaardering van het patrimonium die de aantrekkelijkheid van het vastgoed, de handel en het toerisme van het hart van Brussel moet versterken.