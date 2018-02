Kwart van premieaanvragen voor aanpassen woning aan handicap wordt geweigerd

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft in 2017 bijna 13 miljoen euro uitgegeven aan woningaanpassingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tine van der Vloet (N-VA) bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft opgevraagd. Met dit geld werden meer dan 6.000 mensen geholpen om hun woning aan te passen aan hun handicap. 'Opvallend is niettemin dat een kwart van de aanvragen voor een premie geweigerd werd', zegt Van der Vloet.

Volgens Van der Vloet wijst het hoge weigeringspercentage erop dat het premiesysteem 'niet duidelijk' is. Van der Vloet: 'Dat is nefast voor gezinnen die denken recht te hebben op een premie, de uitgave doen en vervolgens naast de premie grijpen. Mensen betalen immers eerst de factuur en doen dan pas de premie-aanvraag'.

Duidelijkere criteria

De N-VA-politica roept minister Vandeurzen op de criteria te verduidelijken zodat ze 'niet langer voor interpretatie vatbaar zijn er geen discussie meer over kan bestaan wie wel en niet recht heeft op een premie'.

Uit de cijfers die de N-VA-politica heeft opgevraagd, blijkt nog dat het aantal aangevraagde premies in 2017 is gedaald met een kwart, maar dat het totale budget wel licht is gestegen. In 2016 was de gemiddelde premie nog 958 euro, in 2017 steeg die tot 1.390 euro, een stijging met maar liefst 45 procent. Dit duidt er volgens Van der Vloet op dat de premies aangevraagd worden door meer zorgbehoevende mensen, die grotere aanpassingswerken moeten laten uitvoeren.