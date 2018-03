Inwonende ouder: zoveel kost het om de garage om te vormen tot studio

De maatschappij vergrijst en de wachtlijsten voor rusthuizen worden alsmaar langer. Overheidsinstanties stimuleren bejaarden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Bovendien lopen de kosten van een rusthuis vaak hoog op. Nadenken over alternatieven, zoals een ouder bij je laten inwonen, is dus een slimme zet. Een studio van je garage maken kan een oplossing bieden om toch nog wat privacy te hebben.

Kamer in je huis

'Het vergrijzingsthema wint de komende decennia enkel nog meer aan belang', zegt architect Bart Biesemans. Geschat wordt dat het aantal 65- tot 79-jarigen tegen 2030 gemiddeld toeneemt met 37 procent. De 80-plussers kennen waarschijnlijk een groei tot 43 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Studiedienst Vlaamse Regering. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de bestaande rusthuizen die vraag aankunnen en dus worden ouderen gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te wonen.

'Steeds vaker zullen we oplossingen moeten zoeken voor ouderen die niet in een rusthuis terecht kunnen of willen. Je ouders bij je laten inwonen is een optie', zegt Biesemans. Als je niet wil verbouwen en je hebt een slaapkamer over, kan je hen in je huis laten wonen. Het is natuurlijk de vraag of jullie dat beiden willen, want je boet wel aan privacy in.

Je garage omvormen

Wil je toch een deel van je huis, zoals de garage, verbouwen? Dan kan je die garage ombouwen tot een studio. Stel dat je een garage hebt van 20 m² en je er één ouder in wil laten wonen. Welk budget heb je dan nodig?

'Dat hangt uiteraard af van wat je zelf wil en hoe die garage er nu uitziet. Wil je een groot schuifraam? Welke badkamer komt erin?', zegt Biesemans. 'Je kan een studio van 20.000 euro bouwen of een van 200.000 euro. Je maakt het zelf zo duur als je wil.' Maar het hangt ook van de werken af. In de ene garage is er misschien al geïsoleerd, in de andere niet. Laten we ervan uitgaan dat er een badkamer en slaapkamer in komt, en eventueel een kleine zithoek.

'Sowieso moet de garagepoort eruit en vervangen worden door een volwaardige muur. En misschien moeten er ramen in om meer licht in de studio te krijgen', aldus de architect. De vloer en de muren krijgen waarschijnlijk nog extra isolatie. 'Voor een geïsoleerde binnenwandafwerking betaal je toch al gauw 60 euro per vierkante meter. Dan komt er ook nog loodgieterswerk bij kijken, om de badkamer in orde te maken', zegt Biesemans. 'Ik denk dat je in principe al voor 15.000 euro - exclusief btw - je garage kan ombouwen naar een deftige studio. Al is dat een ruwe schatting en afhankelijk van de situatie natuurlijk.'

Kangoeroewonen

Toch liever meer privacy? Kangoeroewonen kan soelaas bieden. Dan woon je met twee gezinnen op één stuk grond. Je ouders huizen bijvoorbeeld in het gebouw naast je of in de verdieping boven of onder je. Door deze twee onafhankelijke wooneenheden woon je als gezin helemaal apart en behoud je je privacy helemaal. Toch ben je meteen bij elkaar als je iets wil vragen of als er iets is. In ieder geval: praat goed over alle opties, en communiceer wat je wil en wat niet.