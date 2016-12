In beeld: Warme woonst onder een deken van sneeuw

Wonen met stijl - Tijdloze droomhuizen geeft met 34 woonreportages een inkijk in verschillende smaken, stijlen en tijdskaders. En toch heeft elke woning in de reportages zijn tijdloos karakter. We slaan het boek vier weken lang open op een willekeurige pagina en laten u over onze schouder meelezen.