In beeld: Vervallen Schaarbeeks magazijn herrijst als prijswinnende lofts

Achter de voordeur aan de straatkant (een behoorlijk drukke straat) ligt een gemeenschappelijke gang zoals je ze in veel appartementen in Brussel aantreft. Achterin ontwaren we een private koetsdeur. Daarachter ligt een totaal andere wereld waar een vredige stilte heerst: een binnenplaats met tuin van de twee gekoppelde lofts.

De grote oppervlakte en de omvang van de vereiste werken in het Schaarbeekse magazijn hadden al menig kandidaat-koper afgeschrikt. Meer dan 150 bezoeken hadden tot niets geleid. Door een probleem van verdichting in de buurt wou het stadsbestuur het gebouw ook niet in handen geven van een ontwikkelaar die er appartementen zou neerzetten. Uiteindelijk bleken twee koppels (vier personen dus, waarvan drie architecten) er op slag voor gewonnen. "Om onze kansen te vergroten, zijn we naar de gemeente gestapt met onze plannen om er twee private lofts van te maken. Ze gingen akkoord."

Tekst: Vanessa Uyttenhove