In beeld: Verbluffende renovatie van een oude garage

De bouwheer was al lang op zoek naar een geschikte woning in de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde, waar hij opgroeide. Samen met architect Alexandre Samuel had hij al heel wat panden bezocht. Toen hij echter twee aanpalende gebouwen te koop zag staan waarin vroeger een verhuisfirma was gehuisvest, wist hij intuïtief dat het deze keer wel eens raak kon zijn. Het perceel omvatte garages en een woongedeelte op de verdiepingen. "Gebouwen met een industrieel karakter hebben me altijd al aangesproken. Toen ik de ruimtes zag, de volumes en hun potentieel, was ik meteen verkocht", vertelt de nieuwe eigenaar. Het was ook zijn uitdrukkelijke wens om zo veel mogelijk oorspronkelijke elementen te behouden en te recycleren, zoals de garagepoort, de trap, de binnendeuren, bepaalde plankenvloeren en lichtarmaturen.Het vergde wel wat overredingskracht om ook zijn echtgenote warm te maken voor het project, want er waren ingrijpende werken nodig om het gebouw in een echte gezinswoning te transformeren.

Lees de volledige reportage in Ik Ga Bouwen nr. 398.

Tekst: Stephan Debusschere