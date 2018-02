In beeld: strakke woning reikt naar Antwerpse hemel

In de Montevideowijk op het Antwerpse Eilandje schittert een witte woning trots in het zonlicht. Met haar hoogte van 18 m hoeft ze qua présence niet onder te doen voor het aangrenzende woonproject. Nochtans zag het er hier nog niet zo lang geleden helemaal anders uit...

Met de grond gelijk

"Toen we de woning kochten, was het een ongelooflijk krot", steekt architect Hansi Ombregt van wal. "Het pand was al een paar keren aangekocht en opnieuw verkocht. Verschillende eigenaars waren aan het verbouwen geslagen, maar hadden er telkens de brui aan gegeven. Ik wilde die rijwoning helemaal anders aanpakken, met een tabula rasa waarbij ik een plan kon opbouwen zoals ik het zelf wilde."

Al speelden de toekomstplannen voor de wijk wel een belangrijke rol: "Rondom onze woning lagen verschillende braakliggende terreinen - vanuit de slaapkamer hadden we in het begin zelfs een volledig open uitzicht op de Schelde. We wisten dat dat maar tijdelijk was en dat er bouwprojecten zaten aan te komen. Daar heb ik van bij het begin rekening mee gehouden."

Tekst: Anja Giegas