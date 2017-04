In beeld: Spelen met contrasten in een Brusselse woning uit de jaren dertig

Toen Isabelle en Jean-François deze woning aantroffen in een felbegeerde wijk van Elsene, zag het plaatje er behoorlijk triest uit. "Het huis verkeerde in erbarmelijke staat", weet de eigenares nog goed. "Het was totaal niet aangepast aan onze manier van leven, maar daardoor konden we net plannen op maat maken." Het koppel had al heel wat panden bezocht, maar hier was het liefde op het eerste gezicht, niet in het minst doordat het gelijkvloers op straathoogte lag. "Dat vonden we erg praktisch", zegt Isabelle. "Je hoeft geen trapje op met boodschappen en koffers zoals in een bel-etagewoning."

Uitbreiden en moderniseren, en overal veel licht binnenhalen - dat was de boodschap. De leefruimtes kwamen logischerwijze op de begane grond, aansluitend bij de tuin. De eerste verdieping is het terrein van de ouders, waar slaapkamer, doucheruimte, dressing en bureau vlot in elkaar overlopen, zonder de overloop te moeten nemen. De drie kinderen delen de tweede verdieping, terwijl vrienden gezellig kunnen overnachten op het hoogste niveau.

Tekst: Marie Delooz

Ik Ga Bouwen 400