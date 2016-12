In beeld: Slimme rijwoning met adembenemend uitzicht

Tijdens een opendeurdag van Mijn Huis Mijn Architect in 2007 bezochten de opdrachtgevers de privéwoning met kantoor van MarS Architecten in Vilvoorde. "Toen al is het eerste contact gelegd. De daaropvolgende zoektocht naar een bouwgrond heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Tot op het moment dat ze deze grond vonden", vertellen Myriam Vangenechten en Stephan Van Wassenhove van MarS Architecten. "Toen we bij de buurman op de eerste verdieping stonden, werd het potentieel van de bouwgrond alleen maar bevestigd."

Als je het adembenemende uitzicht over het landschap achteraan ziet, zou je nooit vermoeden dat het om een rijwoning gaat. De architecten hebben het woongebeuren daarom volledig naar achter gericht en de functies in de woning omgedraaid. "Het nachtgedeelte bevindt zich op tuinniveau - en dus anderhalve meter lager dan de straat - terwijl het leefgedeelte naar boven is gebracht. Het mooie uitzicht was voor de bouwheer belangrijker dan het rechtstreekse contact met de tuin en op die manier hebben we gebruikgemaakt van de natuurlijke helling van het terrein. Tussen de straat en het uiterste punt van de tuin beslaat die maar liefst acht meter."



