In beeld: Renovatie van oude schuur eert oude elementen in modern kader

De Henegouwse architect woonde een tijd in de stad maar keert nu terug naar zijn roots. Als erfgenaam van een schuur met aangrenzende veestal - typisch voor de streek - dook hij opnieuw onder in het verleden, maar wel met de blik op de toekomst. "Het gebouw dat al jaren in de familie was, gelegen naast de kerk, met mooie volumes en het knappe steenverband trokken me over de schreef", vertelt David Autem.

Oude elementen bewaren als stille getuigen van het verleden, maar er een hedendaagse stempel op drukken - dat was de uitdaging die de eigenaar/architect wou aangaan. "Bij dit soort projecten moet je weten in hoeverre je het oorspronkelijke gebouw kan transformeren zonder het karakter ervan te verloochenen. De nieuwe ingrepen moesten duidelijk zichtbaar zijn voor mij, maar zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de gevels en de volumes binnen."

Tekst: Marie Delooz

Lees de hele reportage in Ik Ga Bouwen 401.