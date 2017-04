In beeld: Penthouse with a view

Sinds het begin van hun samenwerking in 2014 onder de naam Hunington & Mills wilden de twee architecten-aannemers Lowell Demol en Quentin Vaulet meer zijn dan een "gewoon" architectenbureau. "Een beetje naar het voorbeeld van de Engelse arts-and-craftsbeweging wilden we ons niet beperken tot één aspect van het ontwerp. De uitvoering interesseert ons minstens evenzeer. We zijn dus een architectenbureau en aannemersbedrijf in een. Ook al werken we samen met enkele onderaannemers, het merendeel van het werk doen we zelf. Renovaties vinden we trouwens interessanter dan nieuwbouw. Obstakels kunnen erg stimulerend zijn, vooral wanneer het te renoveren gebouw er eentje is met karakter, zoals in dit project." Afgezien van de elektriciteitswerken hebben de architecten alles zelf gedaan. De hele renovatie duurde ongeveer tien maanden.

Tekst: Stephan Debusschere

Ik Ga Bouwen 400