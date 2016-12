In beeld: oude ziekenzaal wordt stijlvolle woonst

Van een koel, gesloten domein naar een open woonzone die baadt in het groen: het vroegere Militair Hospitaal heeft een grondige metamorfose ondergaan.De site fungeerde in het verleden achtereenvolgens als verdedigingsfort, ziekenhuis en arsenaal en is de voorbije jaren herontwikkeld tot een uniek, autovrij gebied met een schitterende parktuin. Verschillende toparchitecten werkten een coherent masterplan uit om de harmonie tussen de monumentale, beschermde gebouwen te bewaren. Dit resulteerde in een aantrekkelijke nieuwe wijk die onder meer plaats biedt aan goed vierhonderd woningen, gastronomietempel The Jane en diverse andere stedelijke functies (culturele, commerciële, diensten- en kantoorruimtes).

De nieuwe naam van het stadsdeel - 't Groen Kwartier - illustreert perfect waar het geheel voor staat: een intrigerende clash tussen de oude ziel van de kazernearchitectuur en de frisse, nieuwe dynamiek die de herbestemming van de verloederde gebouwen met zich meebrengt.

Tekst: Tim Janssens

