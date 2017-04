In beeld: Open gevel, geborgen gevoel

Een kleine tien jaar geleden kocht de familie Greven dit pand in Schaarbeek dat zich, hoewel het op wandelafstand van Madou en de Europese wijk ligt, in een bijzonder rustige straat bevindt. Grote troeven waren de bewoonbare oppervlakte en de relatief grote stadstuin zonder inkijk. Alleen hadden de vorige bewoners zodanig veel koterijen aan de woning geplakt dat je vanuit de eetkamer de tuin slechts op één punt, en slechts in een kiertje van vijf centimeter, kon zien. Daarnaast was het ruimtegebruik niet optimaal en het gebruikte materiaal niet meer hedendaags. Het contact met de tuin herstellen en op die manier ook voldoende licht in de woning brengen, vormde het uitgangspunt van de verbouwing. "In onze zoektocht naar een architect zijn er enkelen gepasseerd, maar vaak misten we in hun voorstellen het evenwicht tussen respect voor de oude elementen van het huis en hedendaags design. Bij Stefan Van Moll, van wie we toevallig via vrienden de gegevens doorkregen, merkten we meteen de gevoeligheid voor dat evenwicht", begint Christophe.

Dat architect Van Moll in zijn werk veel belang hecht aan de geschiedenis van een pand, is ongetwijfeld een restant van zijn jarenlange werk bij het bureau van Barbara Van der Wee Architects, dat onder meer de restauratie van verschillende Horta-woningen en van het Paleis voor Schone Kunsten op zich nam. "Niet alleen mijn aandacht en liefde voor de historiek van een pand, maar ook mijn werkmethode is daardoor sterk beïnvloed. Zo meet ik telkens alles met de grootste, bijna wetenschappelijke nauwkeurigheid op, en maak ik ook enorm veel foto's. Dat vergt in het begin wat tijd en energie, maar rendeert daarna enorm. Daardoor kan ik tijdens het ontwerpproces echt uitgaan van de plek zelf en niet voor standaardoplossingen kiezen. Ik hou ervan om uit een huis te halen wat erin zit en er een hernieuwd masterplan voor te bedenken op lange termijn", vertelt Van Moll.

Tekst: Elien Haentjens

