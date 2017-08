In beeld: Nieuwe trap verandert dynamiek van dit hele huis

"Een grote middenbeuk met uitzicht op de tuin." Zo beschrijft architect Lucas Gillard dit ruime volume met vrij uitzicht, waarvan de vouwdeur volledig open kan. Achter de zeer klassieke voorgevel gaat nu een uitgesproken eigentijds project schuil.

Toen Marc en Katja het huis ontdekten, had het al een aantal verbouwingen ondergaan. De woning vertoonde de typische kenmerken van een herenhuis (drie kamers en suite met hoge plafonds, verfraaid met sierlijsten), maar langs de tuinzijde waren er ook recentere toevoegingen. Deze hadden echter veel weg van smalle dozen die zonder al te veel nadenken opeen waren gestapeld, waardoor ze het licht belemmerden en niet strookten met het royale volume van de woning. De uitbreiding ging ook ten koste van de buitenruimte. Een radicale ingreep drong zich op om de ruimte te herzien en het licht binnen te laten. "Zes jaar nadat we de woning hadden gekocht, vonden we het tijd om eens gek te doen en waagden we ons aan dit renovatieavontuur", zegt Marc.

De aanbouwen gingen tegen de vlakte en maakten plaats voor een nieuwe uitbreiding met dezelfde functies, maar volgens compleet andere architectonische opvattingen.

Tekst: Marie Delooz