In beeld: Modernistische villa krijgt hedendaagse update

Oorspronkelijk stonden op de plek van de bel-etagewoning twee arbeidershuisjes. Die maakten deel uit van de typische bebouwing in de Rupelstreek waar vroeger de steenbakkerijen en kleiputten welig tierden. In de jaren 1970 werden de twee huisjes platgegooid en kwam deze voor de wijk atypische bel-etagewoning in de plaats. "Niet alleen de ruimtelijkheid van de woning, maar ook de buurt sprak ons meteen aan. Alles is vlot bereikbaar via de nabijheid van de A12 en de E19, en de wijk kan dankzij het nabijgelegen recreatiedomein De Schorre en de kleiputten niet meer uitbreiden. Bovendien is de buurt de laatste tien jaar terug in opmars. We houden van de volkse sfeer, waar de mensen elkaar nog echt kennen", vertelt architecte en eigenares Barbara Leenaards.

Voor Barbara en Alexander de woning kochten, woonde er een aannemer. "De benedenverdieping deed dienst als opslagruimte en showroom, terwijl ze boven woonden. Wij hebben die verdeling behouden: aangezien de woning in totaal meer dan 300 m² groot is, netjes verdeeld over de drie niveaus, konden we de altijd frisse benedenruimte volledig inrichten als kantoor voor ons architectuurbureau", vertelt Leenaards.

Die mogelijkheid om werk en privé te combineren vormde slechts één van de beweegredenen om de woning te kopen. "Vanuit esthetisch opzicht hielden we van de strakke modernistische gevel en de grote raampartijen, waardoor de woning in het licht baadt. Bovendien is het de enige woning die hoger ligt in de wijk, wat onze privacy ten goede komt. Daarnaast vonden we de rationele opbouw van de grondplannen en de degelijke, stevige en zuivere basis van de woning - zonder bricolage of koterijen - een groot pluspunt. Daardoor hoefden we geen grote afbraak- of stripwerken uit te voeren om terug tot een gezonde basis te komen", vertelt Leenaards.

