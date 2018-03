In beeld: Minimaal budget, maximaal effect

Toeval speelt een belangrijke rol in het leven. Dat bewijst ook deze fraaie rijwoning, die oorspronkelijk helemaal niet voorbestemd was voor de grondige renovatie die ze enkele jaren geleden onderging. Als jonge architecte woonde Katrien Delespaul in het centrum van Leuven. Ze woonde er in een modern, maar prijzig huurappartement. Haar moeder liet weten dat de dochter van een bevriend koppel voor evenveel geld een huis huurde in het centrum van Kessel-Lo, aan de andere kant van het station. "Ik vond het een tof huis, maar wilde er niet meteen gaan wonen. Een woning met enkel glas in een lawaaierige omgeving spreekt niet meteen aan. Desondanks had ik het gevoel dat er wel iets van te maken was, zeker gezien de fantastische ligging (op wandelafstand van het station, winkels, het park...). Uiteindelijk besloten we het erop te wagen. Na drie maanden aandringen ging de toenmalige eigenares overstag en kon ons renovatieavontuur beginnen."

Goedkope gevelverfraaiing

"Ons huis maakte oorspronkelijk deel uit van een kwartet woningen met lichtjes andere gevels, maar een identieke ruimtelijke indeling", legt Katrien uit. "Hoewel de gevelsamenstelling op zich niet al te veel gewijzigd is - we hebben de bestaande raamopeningen bijvoorbeeld gewoon behouden - ziet de woning er toch helemaal anders uit. Om de nieuwe ramen volledig tot hun recht te laten komen, hebben we de gevel volledig zwart geverfd. Een goedkope verfraaiing, want al bij al heeft ze ons slechts 150 euro aan verf gekost. In combinatie met het verspringende eikenhouten buitenschrijnwerk en een zwarte garagepoort resulteerde deze eenvoudige ingreep in een knap geheel dat het sombere straatbeeld een nieuw elan geeft."

Tekst Tim Janssens

Ik Ga Bouwen 409