In beeld: Langgevelhoeve in ere hersteld

Vandaag ligt ze wat benepen in de dorpsstraat, omringd door recente en minder nieuwe huizen. Je moet zelfs even zoeken voor je ze ontdekt. "Ooit was het anders", zegt architect en eigenaar Thomas Swaenepoel. "Op de eerste atlas van België, die van Ferraris uit 1777, prijkt de hoeve heel alleen. Enkel de dorpskerk en wat verder de abdij van Tongerlo houden haar gezelschap. Inmiddels is ze opgegaan in het architecturaal weefsel van de gemeente."

Gelukkig heeft ze een groot deel van haar charme weten te behouden. Dat heeft ze onder meer te danken aan de ruime tuin en de aanpalende muren achteraan, die de woning volledig afscheiden van het verkeer aan de straatkant. Het contrast kan nauwelijks groter zijn. Drukte en rust liggen op amper enkele meters van elkaar verwijderd.

Tekst: Josse Devriendt