In beeld: Lage milieu-impact staat centraal in deze verbouwing

Zoals vaak het geval is bij een renovatie, vertellen de foto's van voor de bouwwerken veel over de omvang ervan. Deze stedelijke rijwoning met aangrenzend schrijnwerkersatelier kwam eind 2008 op de markt. De nieuwe eigenaars sloopten de enige verdieping van het atelier en breidden uit op twee niveaus. Dat was al meteen een aanzienlijke vergroting van de leefruimte. De ruimte achteraan - een binnenplaats die grotendeels in beslag werd genomen door bergingen, maakte plaats voor een ruime tuin. Een kostbaar goed in de stad.

Facelift van de gevel

De straatkant vertoont twee stijlen. De gevel van de bestaande woning behield zijn oorspronkelijke uiterlijk, terwijl het nieuw gebouwde volume een mix is van een afrastering in gelakt staal, cortenstaal en een bekleding in lariks. De voordeur werd wat van de straat af geplaatst, zodat er buiten een kleine portiek ontstond. Om niet aan de voorgevel te moeten raken, opteerde de architect voor binnenisolatie, terwijl het platte dak en de zijgevels en achtergevel van buitenaf zijn geïsoleerd.

Tekst: Vanessa Uyttenhove

Ik Ga Bouwen 409