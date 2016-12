In beeld: Industrieel pakhuis wordt modulaire woning

Vroeger werd hier de Gazette de Liège gedrukt. In de loop der jaren kreeg het gebouw opeenvolgende nieuwe bestemmingen. Toen architect Dimitri Brisy en zijn vrouw deze grote lege opslagplaats voor het eerst zagen, was ze al voorbestemd voor woonreconversie. Het terrein was verdeeld in percelen en het onderhavige was in handen van een aannemer die het in vijf woonentiteiten had opgedeeld. Alle mogelijkheden lagen nog open... "Wij waren op zoek naar een industrieel pakhuis om er een woning van te maken", aldus Dimitri Brisy. "Hier was het meteen raak!" Het pand was casco te koop. De buitenkant was al gerenoveerd, maar binnen moest alles nog gebeuren.

Concreet beschikten ze over een grote ruimte van 18 bij 7,5 m op de begane grond met aansluitend een tuin van 7 m op het zuidwesten. Er was ook nog een grote kelder die de vorige bewoner, een wijnhandelaar, goed had weten te benutten. De onaangeklede ruimte was volledig leeg, op een dwarse wand en enkele metalen pilaren na.

Tekst: Anne-Catherine De Bast

Lees de volledige reportage in Ik Ga Bouwen 396.