In beeld: Hedendaags vakantiehuis zet oude muren in de hoofdrol

De familiegeschiedenis begon met een oud bakhuis waar de grootmoeder haar brood bakte. Later was het gedurende jaren een opslagplaats voor fietsen en rommel allerhande, maar enkele jaren geleden stak iedereen de handen uit de mouwen om er een modern vakantiehuisje van te maken. Het gebouwtje was al generaties lang in de familie, maar de laatste jaren was het in verval geraakt. Na ingrijpende werken kreeg het dus een nieuwe bestemming als verblijf voor betalende gasten, maar ook voor de kinderen en hun partners en (toekomstige) kleinkinderen.

Het nieuwe hoofdstuk begon enkele jaren geleden, toen de eigenaars van de woning die op hetzelfde terrein ligt als het bakhuis, zonnepanelen wilden plaatsen voor hun energievoorziening. De beschikbare ruimte was echter beperkt door de aanwezige dakramen in hun huis. Het bakhuis, niet ver van de woning, bood wel uitkomst: het was weliswaar klein maar erg geschikt en goed georiënteerd. Tristan Jadoul, architect en zoon van het echtpaar, zag de renovatie van het vervallen gebouw meteen groots.

"Onze vijf kinderen hebben het nest verlaten, maar wij hebben altijd al graag veel volk over de vloer gehad", vertelt de vader al lachend. "Het bakhuis was een gebouw met een zeker karakter, en het was jammer dat we er niets mee deden. Zo ontstond het idee om er een logeerplaats van te maken." De indeling van het terrein leende zich er bovendien perfect toe: er loopt een gemeenschappelijk pad langs het gebouw, zodat het individueel toegankelijk is.

Tekst: Anne-Catherine De Bast